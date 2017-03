12 kõige veidramat hotelliteenust

Hotellid peavad klientide võitmise nimel kõvasti vaeva nägema, sest konkurents on suur. Seega on teenuste nimekirja lisandunud ohtralt kummalist. Travel and Leisure pani kokku nimekirja teenustest, mida igas hotellis kindlasti ei leia.

1. Vinüülplaatide administraator

The Goodlandi hotellis Kimptonis on igas toas õige retrohõnguline vinüülplaadimängija. Kui klient ei ole kindel, milline muusika kõlaks toas kõige paremini ja kuidas seda masinat käsitleda, võib abi küsida hotelli vinüülplaatide administraatorilt, kes aitab kokku panna sobiva muusikavaliku.

2. Padjasõja ettevalmistus

Enamik hotelle ei õhuta inimesi toas liialt mölama ja laamendama, kuid Houstonis asuv Hotel Derek rõhub just sellele. Hotell on kokku pannud spetsiaalse paketi, mida tellides pannakse tuppa eriti pehmed padjad ning ka piima ja küpsiseid, et pärast sõda kaaslasega kenasti ära leppida.

3. Loomapsühholoog

Hotel DeLuxe Oregonis teab, kuidas nii kahe- kui ka neljajalgseid kliente kohelda. Nende teenuste valikust leiab padjamenüü ja ka loomapsühholoogi. Loomade peale on hotellis üldiselt põhjalikult mõeldud, sest enda lemmikule saab tellida ka mõnusa aseme, kausid, koerajalutajad ja massaaži.

4. Kuldkala rent

Kimptoni hotellikett teab, kuidas lapsi lõbustada. Külalised saavad enda tuppa ajutiselt tellida kuldkala. Külastajad ei pea kalakese eest ise hoolt kandma, vaid seda teevad loomulikult hotelli töötajad.

5. Suusa-ülemteener

Šveitsis asuv hotell Gstaad Palace pakub suusa-ülemteenri teenust. Need spordihuvilised, kes ilma kõrvalise abita mäele ei julge minna, võivad endaga kaasa võtta ülemteenri, kes võtab kaasa omakorda imehea piknikukorvi koos suupistete, magustoidu, šampanja ja hõõgveiniga. Nii saab tõelist luksust nautida mäelt lahkumata.

6. Rock'n'roll elustiil

Need, kes broneerivad endale Commonwealthi hotellis Bostonis Rathskelleri sviidi, saavad nautida tõelise rokilegendi elu. Selles toas on kitarri tinistanud The Police, R.E.M ja Talking Heads ning külastajatel on nüüd võimalus mängida seal instrumentidega, mis kuulusid Bostoni legendile Dropkick Murphysele. Samuti saab selga proovida Mighty Mighty Bossstonesi jakki ja kuulata kõiksuguseid vinüülplaate.

7. Koerasurf

Vett armastavad koerad peaksid sammud seadma Loews Coronado Bay Resort & Spasse, sest seal õpetatakse neljajalgseid surfama.

8. Padjamenüü

New York on küll linn, mis kunagi ei maga, kuid ometi võib sealsetest hotellidest leida padjamenüü. Sellega tagab hotell, et iga klient on oma unega rahul ja saab puhata just temale sobival padjal. Lisaks saab tuppa paigaldada müramasina, mis aitab mediteerida.

9. Täiskasvanute mänguasjad

Toronto Drake Hotel pakub lisaks juustutaldrikule ja šokolaadis maasikatele ka veidi vürtsikamat valikut. Mõnumenüüst võib leida kõike alates massaažiõlidest ning lõpetades juba fantaasiat nõudvate toodetega.

10. Raamatu-ülemteener

The Commons Hotel Minneapolises on iga raamatukoi unelm. Nende vastuvõtuala sobib suurepäraselt lugemistoaks ning lisaks korraldavad nad igal õhtul raamatuklubi. Käepärast on ka raamatu-ülemteener, kes oskab soovitada just seda kõige sobilikumat raamatut. Loomulikult on kohapeal ka raamatukogu, kust oma lemmikuid laenutada saab.

11. Aura arhitektuur

Nicaraguas asub Mukul Beach Golf and Spa, kus hoolitsetakse lisaks kehale ja vaimule ka inimese aura eest. Enne saabumist võtab klientidega ühendust aura arhitekt, kes loob toa just vastavalt konkreetsele kliendile. Selle hulka kuulub personaliseeritud aroomiteraapia ja meeleolumuusika.

12. Plaadistuudio

W Bali - Seminyakis ei pea külastajad vaid duši all laulma. Selle asemel saab kasutada hotelli privaatset helistuudiot ning seal oma laulud linti laulda. Helisviit on ehitatud professionaalsetele nõuetele vastavalt, seega kvaliteedi üle nuriseda ei saa.