Järjekordne vaatamisväärsus sai selfie-turisti tõttu kannatada

87-aastane Kusama on tuntud oma värvikirevate teoste poolest ning seekord on ta pannud näitusele «lõputud peeglid», kus visuaalse efekti tõttu täidab külastaja ümbrust samasugune ja korduv vaatepilt, vahendab Travel and Leisure.

Näitus koosneb erinevatest tubadest, kus on sätitud üles peeglid ning ka mingid objektid. Kõikidele külastajatele antakse igas toas pool minutit, et nii seal rahulikult ringi vaadata. Toas, kus õnnetus juhtus, olid suured kollased mustade täppidega kõrvitsad.

Kuna ruumi sisenevad turistid üksinda, ilma muuseumi töötajateta, siis ei oska keegi kindlalt öelda, mis juhtus. Teised külastajad aga kirjeldasid, kuidas üks turistidest hakkas tegema endast pilti ning nii ka selle kõrvitsa ära lõhkus.

Näitus oli avatud sel hetkel vähem kui nädala ning see osa tuli ajutiselt sulgeda, et saaks kõrvitsa taastada. Nüüdseks on näitus jälle täielikult avatud.