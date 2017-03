Väike hiir läks British Airwaysile maksma veerand miljonit

Hiired on aga tuntud oma suurepärase närimisoskuse poolest, mistõttu ei saanud sama lennukit enne õhku saata, kui hiir on pardalt eemaldatud ja lennumasin on kõik kontrollid taas läbinud. Selleks, et leida lennukile asendust, kulus aga tunde, vahendab Independent.

British Airways oli seega sunnitud hoolitsema umbes 200 reisija eest ning maksma kinni ka nende lõunasöögi. Samuti peab lennufirma maksma reisijatele hilinemise eest kompensatsiooni ning kuna kompensatsiooni peavad saama ka need, kes Californiast Euroopasse õigel ajal tagasi lennata ei saanud, kujunes vaevatasude maksumuseks 240 000 eurot.

Lisaks vajavad need reisijad, kes pidid San Franciscost või Heathrowst edasi lendama ka öömaja ning ka selle kulu peab katma British Airways. Seetõttu läks väike hiireke lennufirmale maksma umbes 291 000 eurot.

«Me teame, et nii hea teeninduse ja nii heade hindadega tahavad kõik meiega San Franciscosse lennata, kuid seekord pidime ühe eriti pisikese kliendi väravast tagasi saatma. kõik kel on pass on nüüd teel Californiasse ja me vabandame hilinemise eest,» kommenteeris juhtunud British Airwaysi esindaja.