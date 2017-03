Turistid räägivad, kuidas nad Tais petta on saanud

Tõenäoliselt pole suurem osa eestlastest Taimaal midagi halvamaigulist kogenud. Mõningad negatiivsed juhtumid on siiski esinenud ja neist tasub õppida.

Varastatakse suisa avalikult

Viis aastat Tais elanud Arne õppis ajaga kohalike trikke tundma. Ta toob ühe näite hotellis ööbimisest. Ise oma toas olles lubas ta koristaja tuba koristama. Ta märkas, et koristaja laseb silmadel liiga agaralt ringi käia, tõstab kõik kotid üles ja piilub sisse ning vaatab kappidesse. «Mõistsin, et midagi otsitakse, ja lasin asjadel lihtsalt juhtuda. Mul oli sularaha peidetud padja sisse ja öökapile ühe raamatu vahele olin jätnud 2000 bahti (ca 55 eurot),» räägib Arne. Koristaja võttis raamatu ja läks sellega nurga taha. «Mõne hetke pärast tuli ta tagasi, pühkis raamatult tolmu ja pani selle öökapile. Kui tuba sai koristatud, vaatasin kohe raamatu vahele, raha oli kadunud.» Arne küsis kohe koristajalt, kus raha on. Too vastas, et ei tea sellest midagi, ja lubas isegi oma ID-kaardist foto teha.

Arne nuputas, kuhu koristaja raha võis peita, ja taipas, et raha võib olla prügikotis. «Koristaja asus juba lahkuma, kui võtsin prügikoti, mida ta püüdis meeleheitlikult mult ära krabada. See läks katki ja sealt mu raha välja pudeneski,» meenutab Arne. Ta helistas Pattaya turismipolitseisse, nemad soovisid rääkida ka koristajaga. Telefoni teel viidi läbi juurdlus. «Koristaja väitis, et raha kukkus kogemata prügikotti. Kuna vargust polnud politsei meelest toimunud, ei vaevunud nad isegi toimikut avama. Helistasin ka aukonsulile, kes ütles mulle, et ärgu ma olgu naiivne – see on nii tavaline asi,» räägib Arne. Ta ei tahtnud aga jonni jätta ja pöördus koos koristajaga jaoskonda. «Sealt kinnitati mulle veelkord, et see juhtus kogemata, ja et pealegi lubasin ma ise ta enda tuppa koristama.»

Tai loodus on Arne sõnul küll väga ilus ja enamik inimesi toredad. «Aga neil on teistmoodi arusaamad ja tegelikult pressivad nad igasuguste jamade puhul isegi üksteiselt raha välja. Nad on tihti lapsikult ebaadekvaatsed ja kõik välismaalased on nende silmis väga rikkad. Arvatakse, et kui oled valge nahaga, on sul ilmselt väga palju raha,» märgib ta.

Isegi valvas olles võidakse sind ninapidi vedada

Maarja ja Martin rändasid Taisse mullu detsembris Kambodžast, sihtkohaks piiri lähedal asunud Koh Changi saar. «Võtsime Trati linnast takso, juht sõidutas meid ilmselt oma sõbra juurde, kust saime osta edasi-tagasisõiduks praamipiletid,» jutustab Maarja. Tol hetkel ei mõistnud ta piletimüüja tungivat pealekäimist sadama alale jõudes hoolikalt jälgida, et kontroll võtaks ära kollased piletid, mitte sinised tagasisõidupiletid. «Istusime järgmisesse taksosse ehk veoauto kastis olevatele pinkidele. Umbes pool kilomeetrit enne sadamakaid oli piletikontroll. Kõik käis nii kähku, sekundi murdosa jooksul võttis pileteid kontrollinud naine mul peost just need sinist värvi tagasisõidupiletid. Meie istusime autokastis ja hetkega pühkis auto kohapealt minema,» meenutab Maarja. Märganud, et oli tagasisõidupiletitest ilma jäänud, tagus ta vastu auto kabiini, et juht seisma jääks, aga auto ei peatunud. «Olin hämmingus! Saatuse tahtel tuli mõne aja pärast aga seesama naine sadamakaile, pöördusin tema poole ja näitasin, et mul on alles piletid, mis ta oleks pidanud mu käest ära võtma, ja püüdsin selgitada, et ta võttis minult tagasisõidupiletid. Naine kehitas vaid õlgu, asja tuli selgitama veel kaks meest. Kõik püüdsid mind veenda, et mitte midagi pole valesti ja kõik on hästi,» jutustab Maarja. Loomulikult oli neid ninapidi veetud ning nad pidid saarelt lahkumiseks hiljem uued piletid ostma.