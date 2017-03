Pudeldatud Šveitsi õhk maksab 92 eurot

John Green, kes omab Baselis spaakeskust ning nüüd ka lehekülge Mountainairfromswitzerland.com (ingl k. mägede õhk Šveitsist), asus müüma õhku pindi, liitrite ja gallonite kaupa. Iga pudel saabub koos autentsuse sertifikaadi ning täpsete koordinaatidega, kus õhk pudelisse pandi, vahendab Lonely Planet.

Pudeldatud õhu müümises ei ole midagi erakordset, kuid kuna õhu saastatus järjest kasvab on kasvanud ka pakendatud õhu müük. Lisaks müüakse värsket õhku veel ka Kanadast, Tasmaaniast ja Inglismaalt.

25 protsenti kasumist läheb heategevuslikule organisatsioonile, kes näevad vaeva puhta vee ja hügieeni tagamise eest rohkem kui sajas riigis.

«Me tõesti käime salajastes paikades Zermatti lähedal ja paneme seal õhu pudelisse ning toome selle tagasi, sildistame selle ja saadame siis ostjatele. Ma tean, et see on veidi hullumeelne, kuid see on lõbus idee ja selle abil saame anda veidi ka heategevusele, mis on seda väärt,» kirjeldas Green ettevõtmist.

Šveitsi alpe hinnatakse kõrgelt tervendavate võimete poolest ning viimasel ajal on sinna ohtralt kerkinud ka erinevaid tervisekeskuseid.