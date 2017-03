Video: eestlased said taas maha suurepärase reisivideoga

Reisisellid külastasid kuldset kolmnurka, mis on kolme riigi ühenduspunktiks: Tai, Laos, Myanmar. See koht on ajalooliselt kaubanduse ja oopiumikasvatuse keskpunkt, kus kolm riiki probleemideta tegutsesid. Seal kehtis valuutana kuld, mitte riikide oma rahad – sealt ka nimetus «kuldne kolmnurk».

Lisaks külastasid nad laagrit, kus elavad päästetud elevandid, kes enam ei pea turiste sõidutama, ja nägid kohalikke külluslikke turgusid. «Panen kõigile Aasiasse reisijatele südamele, palun ärge külastage metsikute loomade loomaaedu ega sõitke elevantide seljas suurte rauast toolidega. Neid loomi väärkoheldakse ja selline rahateenimine ei ole õige,» rõhutas Särglep.