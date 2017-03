Reisid, mis saavad suhtele saatuslikuks

Värskest uuringust selgus, et mõni sihtkoht pakub paaridele suuremat pinget kui teine. Paarid, kes valivad sihtkohaks Mehhiko, Ibiza või Portugali, peavad oma suhtes väga kindlad olema, sest muidu võivad nad sealt vallalistena tagasi tulla või üsna pea pärast puhkust lahku minna, vahendab Daily Mail.

Kui suhe pole aga niivõrd tugev, kuid reisile mineku soov on suur, tuleks valida sihtkohaks pigem kas Tenerife, Küpros või Itaalia.

Uuringus osales 2187 inimest, kellest 1056 olid puhkusel oma kaaslasest lahku läinud. Ülejäänud 1131 olid suhtes olnud juba kolm aastat või kauem ning olid partneriga puhkusel käinud ja sealt ka paarina naasnud.

Mehhikosse reisimine toob sageli kaasa suuremaid kulutusi ja Ibiza on tuntud meeletute pidude poolest, mistõttu võib mõista, miks just nendes paikades lahkuminekud kerged tekkima on.

Lisaks selgus uuringust, et lausa 73 protsenti vastanutest läks reisi ajal partneriga tülli. Nende hulgas oli ka neid, kes pärast reisi siiski veel suhtesse jäid. Peamiselt kakeldi lennujaama hilinemise pärast (28 protsenti), järgmisena vaieldi selle üle, mida reisil teha ja kuidas aega veeta. Kolmandaks probleemiks oli aga see, et partner flirtis kellegi teisega või jäi neid jõllitama.