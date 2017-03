Põhjus, miks lennuki rattad maandumisel ei lõhke

Iga rehv on disainitud nii, et ta suudaks vastu pidada 38 tonnisele raskusele ja, et sellega oleks võimalik maanduda kiirusel 273 kilomeetrit tunnis. Seda kõike on rehvid võimelised taluma kuni 500 korda järjest, sest alles siis peab toimuma esimene vahetus, vahendab Travel and Leisure.

Igal lennukil on ka erinev arv rehve, vastavalt lennuki tüübile. Nii kasutab Boeing 777 14 rehvi, Airbus A380 aga hoopis 22 erinevat rehvi. See tagab ka selle, et kui üks rehvidest peaks alla andma, siis on ohtralt teisi, mis töö saavad ikka ära teha.

Tegelikult tahab rehvi tugevuse aga hoopis midagi muud, kui tugevad materjalid. Peamiseks rehvi kaitsjaks on õhk. Suure rõhuga õhk on väga tugev, rääkis rehvitootja juhtiv insener Lee Bartholomew. Lennukirehvid täidetakse 200 psi-ni, mis on kuus korda rohkem, kui autorehvides. Sõjalennukitel on see rõhk isegi veel suurem.

Igat rehvi testitakse enne lennukile lisamist põhjalikult ning ka rehvid peavad vastama kindlatele standarditele.