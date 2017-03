Peruu Ica kivid on üks nendest rohketest fenomenidest, mis Lõuna-Ameerikas palju emotsionaalseid vaidlusi tekitavad. Tegemist on nähtusega, mida peavoolu teadlaste arvates lihtsalt ei saa eksisteerida, mistõttu on kivid tõmbenumbriks erinevatele avatud meelega maadeavastajatele. Nende nägemiseks tuleb aga kõigepealt Peruusse sõita.