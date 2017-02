Hotelli töötajate veidraimad kogemused klientidega

Redditi foorumis levivad erinevate hotellide töötajate lood veidratest klientidest ning nii mõnigi lugu paneb imestama. Üllatama panevaid lugusid leiduks ilmselt raamatute viisi, kuid news.com.au on kokku kogunud mõned värvikamad.

Sõbralik seksihullus

«Viisin hilinenud pagasi ühte hotellituppa ning kui ukse avasin lõi mulle higipahvakas vastu nägu. Astusin ühe sammu edasi ja kohe paremat kätt elutoas nägin seitset või kaheksat meest ja naist, kõik paljad ja higised. Vanus jäi neil ilmselt 50-70 vahele. Naine tänas mind pagasi toomise eest ja küsis veel seepeale: «Kuidas sooviksid jootraha saada?»».

Hiiliv vanaema

«Ma töötan ühe hotelli vastuvõtulauas ja meil on püsikliendiks üks 75-aastane veider vanaproua, kes meid korra kuus külastab. Ta hiilib sisse kõrvaluksest ja seejärel üritab sisse hiilida või end sisse suruda mõnda tuppa».

Masturbeeriv külastaja

«Ma olin toateenindaja ja me saime kõne, et tuppa tuleb viia pasta kahele. Toast hüüti mulle «jep, tule sisse» ja ma kasutasin võtit, et uks avada. Kui ma sisse astusin nägin väga suurt ja väga paljast meest voodiäärel istumas, masturbeerimas ning mind jõllitamas. Ma pidin tema juurde kõndima, talle pastaka ulatama ja paluma tal alla kirjutada, enne kui sain sealt minema joosta».

Kahe toaga külaline

«Meil oli üks kindel külaline, kel oli meie hotellis kaks tuba. Üks oli mõeldud suitsetajatele, teine mittesuitsetajatele. Ta magas mittesuitsetajate toas ja see oli laitmatult puhas terve aeg, kui ta meil peatus. Suitsetajate tuba oli aga segipekstud. Prügi vedeles igal pool ning kõikjal oli hunnikute viisi paberit. Kui ta viimaks minema läks, leidsime toast veel kaheksa riidepuud, millel oli kõigil konks puudu».

Külaline, kellele meeldisid küpsetised

«Meil oli külaline, keda lõpuks kutsusime juba Koogitüübiks. Ta tuli ilma broneeringuta, maksis sulas ning andis ka 100 dollarit deposiidiks. Järgmisel päeval me leidsime ta vannitoast ja vannist hunnikute viisi kallite kookide jäänukeid. Koogitükid ei olnud ainult vannis, vaid ka põrandal, seintel, rätikutel... Me lisasime ta küll musta nimekirja, kuid iga kord, kui ta meil peatus, kasutas ta teist nime. Kord leidsime ta toast paberitüki, kuhu oli korduvalt kirjutatud «kook» ja «püksid»».

Külaline, kes kasutas meeskonnatuba vannitoana

«Meil oli klient, kes tungis sisse meeskonna puhketuppa ning kasutas meie kohvitasse enda proteeside leotamiseks».

Üksik reisisell

«Ma töötan hotelli baaris ja iga paari kuu tagant külastas meid üks üksik naine. Ta istus alati üksinda baaris, kuid sättis alati enda vastu istuma hunnikus pehmeid kaisukarusid. Nii ta istus ja rääkis nendega terve õhtu».