Pisa torni juurde ehitatakse turistide ligimeelitamiseks vaateratas

Vaateratas saab olema rohkem kui 50 meetri kõrgune, teatas Pisa linna kultuurivolinik. Viltune torn on aga 55 meetrit pikk, vahendab Travel and Leisure.

Italia Nostra, organisatsioon, mis seisab Itaalia ajaloo ja kultuuriväärtuste säilitamise eest, on astunud vaateratta ehitusele vastu öeldes, et see ei sobi kokku Pisa torni keskaegse arhitektuuriga. Siiski ei ole suutnud nad veel ehitust peatada ning juba sel suvel peaks parkimisplatsil külastajaid tervitama ka suur atraktsioon.

Lisaks sellele, et turistid saavad uutest kõrgustest imetleda Pisa torni, näeb rattalt ka Vahemerd. Pisa asub Lääne-Itaalias, umbes tunniajase sõidu kaugusel Firenzest.