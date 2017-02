Galerii: tulnukalikud maastikud Aafrika sügavuses

Esialgu tundub nagu tegu oleks mõne ulmefilmi kaadritega, kuid need panoraampildid on kinni püütud hoopis Terra Frimast Etioopiast. Dalloli vulkaan särab kirevates värvides, sest sealses pinnases on ohtralt soolamineraale ja raskemetalle.

Vaatamata sellele, et Dalloli tuntakse vulkaanina, on see tegelikult hüdrotermiline väli, mis laiub mitmete kilomeetrite ulatuses. Ebamaine pind võib aga olla ka üsna ohtlik, sest sealsed temperatuurid tõusevad sageli ka tugevasti üle 50 kraadi.