Turistid jootsid Bahama kuulsad sead surnuks

Hiljuti aga surid mitmed sead arusaamatul põhjusel, mistõttu alustati ka uurimist. Siiski on alust kahtlustada, et turistid jootsid sigadele alkoholi, mis sai loomadele ka saatuslikuks, vahendab Travel and Leisure.

Põrsad ujuvad / facebook

«Me näeme sageli inimesi, kes annavad põrsastele õlut, rummi ja sõidavad nende otsas. Me näeme igasuguseid asju,» rääkis üks põrsaste omanikest Wayde Nixon.

«See võib olla ka kohutav õnnetus, et sead sõid midagi keelatut. Ma tean, et siin käib ohtralt rumalaid turiste, kes annavad neile alkoholi, et sigasid purju joota, kuid neid inimesi ei tohi segi ajada reisiagentidega, kes tulevad siia Nassaust ja on sigade suhtes olnud väga hoolivad,» kinnitas uuringu läbiviija Kim Aranha.

Bahama ujuv siga / /Caters News Agency/Scanpix

Uuringu käigus võeti veest proove, et saada paremini aru surma põhjustest. Praeguseks ei ole tulemused laborist veel tagasi jõudnud. Praeguste andmete järgi on hukkunud seitse siga.

Sigade omanikud teevad koostööd, et seada lahe juures sisse piirangud. Üheks selliseks võib saada, et turistidele näidatakse põrsaid vaid nööri tagant või paatidelt, kuid ujuma nad enam loomakestega ei pääse.

Põrsad ujuvad / facebook

Põrsastest on saanud kiiresti Bahama üks populaarsemaid vaatamisväärsuseid. Seda, kuidas põrsad sinna saarele tulid ning end mereääres sisse seadsid, ei tea täpselt keegi. Põrsad on väga sõbralikud joostes vastu kõikidele külalistele. Samuti käivad nad alati ka paatide juures uudistamas.

Põrsad ujuvad / Grand Isle and Resort Spa