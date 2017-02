Mida pardameeskond reisijate juures tegelikult vaatab

Lennuki meeskonnaliikmete sõnul on juba esimestest hetkedest paista, kas reisija hakkab probleeme põhjustama või mitte. Sageli pöörab pardameeskond tähelepanu just sarnastele elementidele, et muretekitajad kohe üles leida, vahendab news.com.au.

Mis rahvusest sa oled?

Stjuardessid pööravad tähelepanu sellele, mis keelt sa räägid või kas sul on käes mingi riigi ajakiri või ajaleht. Kui nad on rahvuse kindlaks määranud, proovivad nad reisijat vastavas keeles tervitada ning loodavad, et nende hinnang läks täppi.

Kas sa oled ohtlik?

Pardameeskond üritab tunda lõhnast ära, kas reisijad on midagi tarbinud. Alkoholi on kerge kainel inimesel tunda, kuid samamoodi tuntakse lõhna järgi ära ka kanepisuitsetajad. Kui klient tuleb pardale ja on juba kas purjus või pilves, siis neid ei pruugita üldse lennule lasta.

«Esimene mulje on tavaliselt õige ja me keeldume kõiki reisijad pardale laskmast, kes võivad endast lennu ajal ohtu kujutada,» rääkis üks kogenud stjuardess.

Kas sa oled füüsiliselt terve?

Isegi kui tervis ei takista lendamast, siis hädaabiväljapääsu reas võivad istuda vaid terved ja tugevad inimesed. Kui peaks juhtuma õnnetus, peab selles reas istuja saama 30-kilogrammise ukse avamisega hakkama ning olema võimeline seda ka liigutama.

Kas sa räägid inglise keelt?

Kui klient ei räägi inglise keelt, ei saa ta aru erinevatest käsklustest, mida pardameeskond jagab ning nad ei mõista ka juhendit, kuidas hädaabiväljapääsu avada, mistõttu ei lasta ka sel inimesel ukse juures istuda.

Kas sa võiksid keerulises olukorras abi pakkuda?

Reisijate sisenedes jälgib pardameeskond ka seda, kas mõni reisija on hästi treenitud, tugev ja füüsiliselt vormis. Nende inimeste näod jäetakse meelde ning ühtlasi vaatavad meeskonnaliikmed üle, kus need inimesed istuvad.

Kui peaks tekkima vajadus toore jõu järele, läheb keegi meeskonna liikmetest ja palub vaikselt reisija abi. Sageli selliseid situatsioone küll ette ei tule, kuid võib juhtuda, et on vaja kinni siduda mõni segadust külvav reisija ning sel hetkel tuleb jõuline abiline kasuks.