Galerii: 5 põnevat kohta, mida perega Helsingis külastada

HEUREKA

FOTO: Visit Helsinki

Kui pikk on inimese soolestik, kuidas näeb välja elekter või kui kaugel asub Päike Maast?

Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiab vastuse just Vantaas asuvas Heureka teadus- ja avastuskeskuses. Keskuse külastajad saavad ise järele proovida, mis tunne on sõita jalgrattaga tasakaalulindil, sukelduda kosmose sügavustesse planetaariumis ja avastada maailmakuulsa anatoomianäituse uut projekti loomade kehadest.

Heureka teaduskeskusesse jõuad kõige kiiremini Helsingi raudteejaamast rongidega I, K, P, R ja Z. Heureka peatuseks on Tikkurila/Dickursby. Seal maha tulles peaksid juba üsna pea silmama suurt valget kompleksi.

SUPERPARK

FOTO: SuperPark

Espoo linnas asuv SuperPark on sportlik sisehall, kus lisaks batuutidele, trampoliinidele, parkuuriradadele ja poroloonibasseinile on olemas ka sisetrikirada ekstreemspordisõpradele, hokiala, diskgolf ja korvpalliala. Väiksematele külastajatele on avatud erinevad liumäed ning suurematele seiklejatele on avatud ka ronimissein.

Kõige lihtsamini jõuab sinna Helsingist Länsiväylä peatusest, mis asub Läänesadamast 10 minuti jalutuskäigu kaugusel. Sealt viib buss number 132 otse SuperParki, peatuseks Piispantilankuja.

TEATRIMUUSEUM

FOTO: Teatterimuseo

Helsingi teatrimuuseum on koht, kus eksponaatide katsumine, mängimine ja tegelasteks riietumine ei ole mitte lihtsalt lubatud, vaid pea kohustuslik osa külastusest. Siin on sul ainulaadne võimalus astuda lavale ja olla õhtu staar, proovida selga erinevaid kostüüme ja kehastuda peaaegu ükskõik kelleks. Saa teada, kuidas toimib lavavalgustus või heli, salvesta päris oma uudistesaade või tee kaasa teatritükk kahe näitlejaga.

Teatrimuuseumisse jõudmiseks sõida Läänesadamast trammiga nr 8 Saukonpaasi peatusest Länsisatamankatu peatusesse. Sealt edasi tuleb jalutada vaid 350 meetrit ja oledki vana kaablitehase juures.

SEA LIFE

FOTO: VisitHelsinki

Sea Life on Helsingi üks tuntuim ja enimkülastatuim atraktsioon – siin saab lähedalt tutvuda ookeanide kuulsate, aga ka vähemtuntud elukatega, millest ehk kõige populaarsemad on haikalad ja raid. Haisid on Sea Life okeanaariumis kokku lausa 7, kellest suurim on sebrahai nimega Sweetie. Lisaks Sweetie’le on meremaailmas esinatud ka teised väiksemaid haikalaliigid. Haikaladele lisaks on siin ka 30 akvaariumis üle 100 kalaliigi alates omapärastest raikaladest ja meduusidest merihobude ning kilpkonnadeni.

Sea Life meremaailma jõuad kõige kiiremini trammiga nr 9 Huutokontori peatusest või metroodega M1 ja M2 Ruohalahti metroojaamast.

HELSINGI MÄNGUKOOBAS

FOTO: Shutterstock

Helsingi mängukoobas on nüüd uuenenud ja lisandunud on hulgaliselt uusi ja põnevaid atraktsioone nagu suur seikluslabürint, pallimeri, liumäed, võrega piiratud trampoliiniala ning kuni 3-aastaste mänguala. Lapsevanemad ja saatjad pääsevad mängumaale tasuta ning kaasa on hea võtta ka vahetusriided lastele, sest suure hüppamise ja rahmeldamisega võib palav hakata.

Mängukoopasse jõudmiseks sõida trammiga nr 8 Saukonpaasi peatusest Lautarhankatu peatusesse ning sealt edasi ligi 400 meetri pärast leiadki salapärase Mängukoopa.

