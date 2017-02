Hääleta! Eestlane soovib osaleda Siberi ellujäämismängus

Selleks, et raha võita, peavad osalejad 1. juulist 2017. aastal kuni 1. aprillini 2018. aastal vastu pidama Siberi looduses ise endale peavarju ja toitu hankides. Kui «ellujääjaid» on rohkem kui üks, läheb võidusumma, 1,5 miljonit eurot, jagamisele.

«Kui nägin sellist lahedat võimalust nagu Mäng2: Talv tekkisid erutusest külmavärinad. Tundsin, et see oleks täpselt see järgmine suurem seiklus, millest ma osa võtta sooviksin. Piisavalt pöörane mida proovida ja rajult motiveeriv,» kirjeldas Pellja kandideerimisprotsessi algust.

Ta lisas, et hirmu ta Siberis elamise ees ei tunne, kuid on samas teadlik, et sellest ei tule ka lihtsat jalutuskäiku Siberisse ja tagasi. «Selleks, et talv üle elada suhtlen inimestega, kes on Siberis käinud või muid sarnaseid kogemusi üle elanud,» rääkis Pellja. «Füüsilise poole pealt teen kõvasti trenni, aga samas ei pühendu vaid ühele alale.»

Pelljale saab oma hääle anda ja nii ta osalemise saates tagada siin.

Mäng2: Talv telemängu pürgija Erki Pellja / Erki Pellja

900-hektari suurusele alale püstitatakse kokku 2000 kaamerat, mille otseülekanne jõuab koguaeg vaatajateni. Iga mängija saab ka kaasaskantava akuga kaamera. Kõik osalejad saavad ka spetsiaalse koolituse endistelt GRU Spetsnazi liikmetelt ja kui mäng lahti läheb, võivad nad moodustada ka meeskondasid.

Iga nädal antakse võistlejatele võimalus küsida midagi, mida neil on hädasti vaja ja kui vaatajad annetavad selleks raha, siis saavad mängijad ka soovitud eseme. Ühtlasi võib võistlejatel olla kaasas noad, kuid neil ei tohi olla tulirelvasid.