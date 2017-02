12 huvitavat fakti Eiffeli tornist

Torn ehitati 1889. aastal Pariisis toimunud maailmanäituse jaoks ning see pidi tähistama saja aasta möödumist Prantsuse revolutsiooni algusest. Ühtlasi sooviti torniga maailmale näidata Prantsuse modernse tehnika võimu, vahendab Travel and Leisure.

Torni ehitas Gustave Eiffeli ettevõte kahe aasta, kahe kuu ja viie päevaga ning selleks kasutati 7500 tonni rauda ja 2,5 miljonit neeti. Alates avamisest 1889. aastal on torni külastanud üle 250 miljoni inimese ja sinna jõuab igal aastal umbes seitse miljonit turisti.

1. Eiffeli torni tipus on korter

Kui Gustave Eiffel torni mõtted paberile pani, lisas ta sinna endale korteri, kus saaks kuulsaid külalisi vastu võtta. Nii on seal käinud teiste hulgas näiteks Thomas Edison. Praeguseks on korter avatud külastajatele ning soovi korral saab sinna ekskursioonile minna.

2. Gustave Eiffel ei olnud tegelikult torni autor

Kuigi Eiffelile anti õigus tornile nimi panna, olid selle taga hoopis kaks meest, kes töötasid tema ettevõttes. Maurice Koechlin ja Emile Nouguier on mehed, kes joonistasid torni disaini. Kaks inseneri võtsid punti ka arhitekt Stephen Sauvestre'i ning kolmekesi lõid nad monumendi, mille kavandi saatsid konkursile. Kavandite hulgast valiti välja maailmanäituse peamine atraktsioon.

3. Eiffeli torn pidi linna kaunistama vaid 20 aastat

Eiffeli torni üheks eesmärgiks oli maailmale näidata Prantsusmaa võimu ja oskuseid, kuid ühtlasi oli plaanis see võimas ehitis 20 aasta pärast maha lõhkuda. Eiffel pani torni aga ka raadioantenni ja juhtmevaba telegrammide saatja, mistõttu otsustas valitsus lõpuks, et ehitis on liialt väärtuslik, et seda maha lõhkuda.

4. Hitler käskis Eiffeli torni hävitada

Kui Saksamaa okupeeris Prantsusmaa, käskis Hitler torni maha lõhkuda, kuid seda käsku ei viidud kunagi täide. Prantsuse vastupanuvõitlejad said aga oma kättemaksu, sest lõikasid läbi liftikaablid, mistõttu pidid Saksa sõjaväelased kasutama treppe, et ronida torni tippu ning sinna oma lipp heisata.

5. Eiffeli torn ja Vabadusesammas on sugulased

Enne kui Eiffeli torn ehitati, paluti Eiffeli firmal ehitada sisemine raamistik Vabadussambale. Selle töö usaldas Eiffel oma ustavale alluvale Maurice Koechlinile.

6. Eiffeli tornis asub ka postkontor

Kohe väikese poe kõrval asub pisike postkontor. Sealt saab osta postkaardi ja selle kohe samast ka kodustele saata. Boonuseks on see, et kaardile lisatakse spetsiaalne tempel, mis koha erilisust tunnistab.

7. Eiffeli tornis oli ka laboratoorium

Gustave Eiffel tegi torni kolmanda korruse meteoroloogia laboratooriumis katseid füüsikas ja aerodünaamikas ning ehitas isegi tuuletunneli. Eiffel avas laboratooriumi uksed ka teistele teadlastele, et nad saaksid seda eksperimentideks kasutada.

8. Eiffeli torn liigub

See hiiglaslik rauast ehitis on tuulekindel ja suure tormi korral kõigub. Kui torm on eriti tugev, võib ta isegi tuntavalt liikuda. Tuul ei ole ainuke asi, mis torni liikuma paneb, seda võib teha ka päikesekuumus, mis võib raua paisuma või kokku tõmbama panna.

9. Eiffeli torn on kaetud teadlaste nimedega

Prantsuse teadlaste järgi, kes elasid 19. sajandil, on nimetatud nii mõnigi Pariisi tänav. Lisaks on 72 nime graveeritud ka Eiffeli tornile. Need tulid restaureerimise käigus taas välja ning nüüd võivad teravsilmsed külastajad leida sealt nimesid nagu Foucault, Dumas ja Perrier.

10. Eiffeli torni korras hoidmine on äärmiselt keerukas

Iga seitsme aasta tagant värvitakse torn taas üle ning selleks kulub 50 tonni värvi. Sellega hoitakse torni välimus kaunina ning ühtlasi peletatakse eemale roostet.

11. Eiffeli torni all on sõjaväepunker

Torni ühe külje all on peidus tükike ajalugu, salajane sõjaväepunker, mis on arvatavasti tunneliga ühenduses lähedal asuva Ecole Militaire'iga. Punkrist on tehtud nüüdseks väike muuseum ja sinna on võimalik minna ka ekskursioonile.

12. Torni tipus asub šampanjabaar

Torni viimasele korrusele on ehitatud šampanjabaar, kust avaneb imekaunis vaade. Kõik, kes on jaksanud tippu rühkida, saavad end kostitada jaheda ja maitsva lonksuga.