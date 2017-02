21 kõige veidramat TripAdvisori kommentaari

15.

«Kohutav kogemus!!!!! Ärge mitte kunagi seal ööbige!!»

Ma tahtsin juhatajaga rääkida. Nad ütlesid, et Sid tuleb kell 11. 36 tundi hiljem sain ma kõne kaitsepositsioonil olevalt juhataja Sidilt. Ma rääkisin talle meie dušist ja telefonist ning ei maininud isegi meie teisi probleeme, kui ta vihaselt ütles mulle, et see on võimatu, et meil pole vett ning ta juba kontrollis seda. Ma ütlesin talle, et mul pole MINGIT PÕHJUST selle kohta valetada, et tuba maksis kõigest 65 dollarit. Tema jätkus karjumist: «SINA OLED MINU PEREMEES JA MINA SINU ORI».

16.

«Imelik, kuid kuidas saad sinna mitte minna?»

Seega mitte väga üllatuslikult on muuseum täis erinevate loomade viinereid. Neil on isegi eraldi tuba, mis räägib muistendeid noksi-elukatest. Seega kui tahad näha haldja, trolli, kummituse või lehma-zombi meheuhkusest, siis see on koht kuhu minna. Pood ei ole suurem asi. Neil oleks peale kondoomi-magnetite ka teisi magneteid olla.

17.

«Nad sülitasid mu juustesse»

Me sõime tüdruksõbraga romantilist õhtusööki, kuid see oli rikutud, kui üks töötajatest sülitas mu juustesse.

18.

«Peldik»

Kui sa hotelli jõuad tervitab sind breketi-Mick. Ta kuhjab teid kõiki baari, mis on umbes sama suur, kui minu veranda, ning selgitab teile seal reegleid. Ühtlasi selgitab ta, miks ta nimi on breketi-Mick, seda seepärast, et ta kannab väga veidraid breketeid. Sellest hetkest alates, ma teadsin, et ta ei meeldi mulle.

19.

«Kohutav ja kallis»

Meie laua kokk oli kohutav ja tal puudus igasugune iseloom. Meie igava kokandusõhtu lõpus vaatasime me kõik maha ja ta kasutas seda hetke, et meid visata krevetisabadega, millega kolm meist ka pihta said. Ta viskas ka kolme aastast last vähisabaga nii tugevasti, et viimane nutma puhkes.

20.

«Noks lõi mind rusikaga näkku»

Meie puhkus tipnes sellega, et me pidime hotelli omaniku eest ära jooksma... keda meie tundsime Noksi nime all.... viimaseks kirsiks tordil hammustas Noks enda kätt ja ütles, et ta räägib politseile nagu meie oleksime teda hammustanud. Me ei hammustaks kunagi seda haisvat Noksi. MITTE MITTE MITTE KUNAGI ärge seal peatuge ja hoidke ka Noksist eemale.

21.

«mitte iial enam»

minu ennustus oli sarnane kõikidele teistele. ta ütles mulle, et ta võtab rahulikult ja, et ta ei kiirusta. Ma ei olnud seal isegi kaheksat minutit, kui ta ütles mulle, et ma olen rase. Siis ta muutis meelt ja ütles, et mul oli nurisünnitus. Ma olen 17-aastane ja ma ütlesin talle, et ta eksib. Siis ta ütles: «Ma näen, et sina ja su vend kaklete tihti, lihtsalt tea, et ta armastab sind». Mul isegi ei ole venda. Seejärel ütles ta mu sõbrale, et teda pussitatakse varsti.