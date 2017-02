Vaata, millised on Euroopa kõige rahvarohkemad lennujaamad

Lisaks külaliste rohkusele vaatleb nõukogu ka reisijate arvu kasvu, mis annab hea ülevaate sellest, milliseid sihtkohti reisijad on eelistama hakanud, vahendab Travel and Leisure.

Taas on kõige rahvarohkema tiitli napsanud endale Londoni Heathrow' lennujaam, mis kandis seda tiitlit ka 2015. aastal. Eelmisel aastal väisas seda 75,5 miljonit turisti ning kokku kasvas reisijate arv ühe protsendi.

Kõige rahvarohkemad lennujaamad

1. Londoni Heathrow lennujaam – 75,7 miljonit turisti, üheprotsendiline tõus

2. Pariisi Charles de Gaulle'i lennujaam – 65,9 miljonit turisti, 0,3-protsendiline tõus

3. Amsterdami Schipholi lennujaam – 63,6 miljonit turisti, 9,2-protsendiline tõus

4. Frankfurt am Maini lennujaam – 60,8 miljonit turisti, 0,4 protsendiline langus

5. Istanbuli Atatürki lennujaam – 60 miljonit turisti, 2,1 protsendiline langus

Sellest statistikast huvitavamgi võib olla aga see, millised lennujaamad on teinud läbi kõige suurema tõusu. Üllatuslikult on eelmisel aastal teinud hüppelise kasvu Rumeenia lennujaamad. See võib tähendada, et ühest küljest on välismaalased avastanud enda jaoks Rumeenia ning teisalt, et rumeenlastel on tulnud peale üsna suur reisituhin.

Kiiremini kasvavad lennujaamad

1. Oradea, Rumeenia – 488-protsendiline tõus

2. Iasi, Rumeenia – 131-protsendiline tõus

3. Bukarest, Rumeenia – 122-protsendiline tõus

4. Ostend, Belgia – 65-protsendiline tõus

5. Palanga, Leedu – 60-protsendiline tõus

Turistide arvukuse tõusult on endiselt esirinnas Island, mida külastas eelmisel aastal 40 protsenti rohkem inimesi kui 2015. aastal. Ka Rumeenia mahub selle nimekirja esiotsa, mis paistab välja ka sellest, et nende lennujaamade liiklus on oluliselt kasvanud.

Suurima turistide arvu kasvuga riigid

1. Island – 40 protsenti

2. Rumeenia – 24 protsenti

3. Ukraina – 23 protsenti

4. Bulgaaria – 22 protsenti

5. Küpros – 18 protsenti