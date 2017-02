Jaapani loomaaed tappis 57 «võõrgeenidega» ahvi

DNA analüüs näitas, et ahve oli ristatud reesusmakaakidega, kuid see liik on Jaapanis keelatud ning ühtlasi ei ela reesusmakaagid Jaapani looduses, vahendab BBC.

Kohaliku ametniku sõnul hukati ahvid selleks, et kaitsta riigi loomulikku keskkonda. Lisaks korraldas ka loomaaia operaator lähedal asuvas templis ahvidele mälestusürituse.

Jaapani makaagid, kes on tuntud ka lumeahvidena, on Jaapani kohalik liik ning neid peetakse ka üheks peamiseks turismiatraktsiooniks. Jaapan on keelustanud kõikide võõrliikide omamise või transpordi ning see kehtib ka ristandite kohta.

Ametivõimude hinnangul oli hukkamine paratamatu, sest kardeti, et loomad võivad põgeneda ning looduses paljuneda. «Võõrliigid tekitavad probleeme, sest nad segunevad kohalike loomadega ning ohustavad loomulikku keskkonda ning ökosüsteemi,» selgitas lisaks ka WWF Jaapani esindaja.