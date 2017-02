Saareriigi maakond keelustab võõrtoidu, et muutuda täiesti orgaaniliseks

Torba on selle Vaikse ookeani riigi kõige põhjapoolseim regioon, mis koosneb 15 väikesest saarest. Kokku elab piirkonnas 10 000 inimest. Suuresti puutumata ning turistide poolt unarusse jäätud Torba on kuulus krabi, koorikloomade ja ka ananasside poolest, vahendab Lonely Planet.

Sealse turisminõukogu esimees ütles, et otsusega soovitakse kaitsta kohalike tervist, et nad ei rikuks enda organismi võõrapärase rämpstoiduga nagu riis, magusained ja purgitoidud. Selle asemel peaksid kõik toituma kohalikust orgaanilisest toidust.

«Kui sa tõesti tahad elada oma väikeses paradiisis, siis sa peaksid hakkama saama sellega, mis sul on, ning elama loodusega kooskõlas,» kinnitas nõukogu esimees. «Ei ole mingit mõtet süüa imporditud toitu, kui meil endil on nii palju kohalikku orgaanilist toitu. Me ei taha saada neid haiguseid, mis tulevad koos läänemaailma rämpstoiduga».

Endiselt võib piirkonda importida alkoholi. Vanuatu valitsus on otsusega päri ning ootusäreval seisukohal, sest plaani õnnestumise korral võib ka teisi piirkondi ees oodata sama muudatus.