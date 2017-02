Kalkulaator, mis ütleb täpselt, kui palju unistuste reisi jaoks töötama pead

Unistuste puhkusele sõitmine võib olla kulukas, kuid see ei tähenda, et see oleks võimatu. Ainus, mida vaja, on veidi planeerida ja piisavalt säästa, vahendab Insider.

Et planeerimist veidi lihtsamaks teha lõi Furgal Fringe kalkulaatori, mis arvutab täpselt välja, kui mitu tundi pead töötama, enne kui saad endale lubada oma unelmate puhkust. Kalkulaatorit ei ole küll ülemäära lihtne kasutada, kuid selle eest on see äärmiselt täpne.

Kõigepealt tuleb kalkulaatorisse sisestada oma aasta brutopalk. Kuna tegemist on Ühendriikide leheküljega ja nemad arvutavad maksusid ise, siis pead eraldi sisestama sinna oma maksud, et kalkulaator teaks, mis sul hiljem kätte jääb.

Seejärel tuleb välja arvutada, kui mitu tundi sa aastas töötad, kui mitu tundi kulutad tööle jõudmisele ja pärast koju minemisele. Lõpuks tuleb sul sisestada ka oma unelmate puhkuse hind. Selle sisse pead arvestama nii lennud, hotelli kui ka raha lõbustuste jaoks.

Seejärel annab kalkulaator täpselt teada, kui mitu tundi sul on unelmate puhkuseni jäänud. Proovi kalkulaatorit siin.