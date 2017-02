Pildid: kõige naljakama sõnumiga teeäärsed sildid

Paljude nende siltide puhul tekib küsimus, et miks seda sõnumit üldse kirja panna oli vaja, sest nende sisu on justkui iseenesest mõistetav. Siiski tasub parem karta kui kahetseda ja kõik hoiatused igaks elujuhtumiks suurelt kirja panna.

1. Kui sa sõidad vastu seda silti, sõidad sa ka vastu silda

/ imgur

2.Ettevaatust! Vihma ajal on tee peal vett

/ imgur

3. Kuum vesi on kuum!

/ imgur

4. Rong väljub teiselt poolt ekraani

/ imgur

5. Liiv

/ imgur

6. Ettevaatust! Aed

/ imgur

7. Jooksjad, kui auto läheneb liikuge tee serva

/ imgur

8. Ära hinga vee all

/ imgur

9. Stopp! See on stopp-märk

/ imgur

10. Palun ärge avage pakendit ega toodet proovige (tegu on kondoomipakiga)

/ imgur

11. Lükka, et avada. Kui see ei toimi, tõmba. Kui see ka ei aita, siis õige sissepääs on nurga taga.

/ imgur

12. Hoiatus: kätekuivatid on väga valjud

/ imgur

13. Hoiatus! Patarei on välja võetud

/ imgur

14. Ettevaatust! Kasuta mõlemat kätt, et prügi ära visata

/ imgur

15. Hoiatus! Ujuda ei tohi, kui sa ujuda ei oska

/ imgur

16. Kui uks ei avane, siis ära sisene

/ imgur

17. Kukkumine võib olla surmav, palun püsige rajal

/ imgur

18. Vajutage (nool üles), et minna üles ning vajutage (nool alla), et minna alla

/ imgur

19. Palun ärge istuge aial

/ imgur

20. Ettevaatust! Palun pöörake tähelepanu sellele, et rõdu ei asu esimesel korrusel