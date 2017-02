Kaheksa nippi, kuidas valida internetist õige hotell

Insider on kokku pannud soovitused, mida hotelli valiku tegemise puhul järgida. Pildid võivad olla sageli petlikud, mistõttu tuleb alati kindlasti uurida klientide tagasisidet ning tähelepanu pöörata just väiksematele detailidele.

1. Tea, mida sa tahad

Kui sa ise ka ei tea, mida hotellilt ootad, on raske õiget välja valida. Tee enda peas kiire nimekiri asjadest, mis hotellis kindlasti olema peavad. Esmalt mõtle välja, kui palju võiksid öö eest maksta, millised on kõige esmasemad vajadused ja väärtused, mis hotellil peavad olema, ja mõtle ka välja, millises asukohas peaks hotell asuma.

Kui oled need paika saanud saad mõelda juba edasistele asjadele. Nii võid võtta kriteeriumiks tasuta hommikusöögi, suured toad, romantilise atmosfääri või hoopis peomeeleolu.

2. Tea, millised on põhilised teenused

Neli asja, mille puudumise pärast inimesed peamiselt kaeblevad on kliimaseade, parkimine, internet ja hommikusöök. Sageli küll ei ole inimesed enne broneerimist kontrollinud, kas kõiki neid asju ka hotellis võimaldatakse. Isegi kui hotelli lehel on kirjas, et nad pakuvad parkimist ja internetti, ei tähenda, et need on tasuta. Kontrolli alati üle, kas ja kui palju nende eest küsitakse.

3. Kontrolli hotelli kodulehekülge

Hotellid võivad alati kasutustingimusi muuta ja sageli ei jõua teave selle kohta kiiresti broneerimissüsteemidesse, mistõttu tuleks kindlasti külastada hotelli kodulehte, et saada sealt võimalikult täpne informatsioon.

4. Vaata kaarti

Reisimisel pead ilmselt äärmiselt oluliseks seda, kus sinu hotell asub, seega vaata enne, kui langetad otsuse, asukohta kaardilt. Hotellid võivad infot veidi moonutada ja vaid nii saad kindel olla, kus sa täpselt asud. Kontrolli üle ka see, kui kaua läheb hotellist peamiste vaatamisväärsusteni jalutamiseks, kui kaugel on linna keskus, restoranid ja baarid. Kui vajad ühistranspordi abi, siis veendu, et bussi- või metroopeatused asuksid lähedal.

5. Uuri, millal hotelli viimati renoveeriti

Reisijad loodavad sageli, et hotellis pakutakse neile puhast ja modernset keskkonda, kuid sageli see nii ei ole. Hotellid kuluvad kiiresti, mistõttu oleks mõistlik üle kontrollida, millal tehti viimane remont. Oluline on meeles pidada, et pildid võivad valetada ja sa ei tea millal need tehtud on. Kui hotell on renoveeritud viimase nelja aasta jooksul, siis võid loota, et saad ka puhta ja korralikud toa.

6. Keskendu klientide tagasisidele, mis anti viimase aasta jooksul

Kui vaatad klientide tagasisidet, on oluline, et vaataksid vaid hiljutisi kirjutisi. Mõni hotell oli viis aastat tagasi suurepärane, värskelt renoveeritud ning sõbraliku personaliga. Viie aastaga võib aga palju muutuda, mistõttu ei ole see tagasiside enam täpne.

7. Vaata ka halba tagasisidet

Isegi, kui hotellil on väga hea tagasiside ja üldine tulemus on kõvasti üle keskmise, tasub lugeda ka halba tagasisidet, sest see annab hea ülevaate sellest, mis kellelegi ei ole meeldinud. Ehk on keegi toonud välja aspekti, mis ka sinu reisi talumatuks muudaks.

8. Uuri, kes hotelli sageli külastavad

Oluline on teada, kas hotelli külastajateks on peamiselt ärikliendid, paarid, üksikreisijad, seljakotireisijad või perekonnad. Nii saad vältida ebamugavaid situatsioone, sest näiteks kui otsid rahu, aga satud perehotelli, võib pidev laste kisa sind häirida. Samas kui soovid kohtuda teiste seljakotiränduritega ja satud äriklassi hotelli, siis võib sul seal lihtsalt igav olla.