Video: Dubaisse ehitatakse pöörlev hotell

Lisaks sellele, et hotell pidevalt pöörleb ning pakub klientidele kogu aeg uut vaadet, muudab see ka pidevalt kuju. Idee autoriks on Dynamic Arhictecture, kes tuli sellega välja juba 2008. aastal, kuid toona pandi plaan veel riiulisse, vahendab Lonely Planet.

Nüüd võeti projekt taas lagedale ja 80-korruselise maja ehitus võib üsna pea pihta hakata. Iga korrus liigub ülemisest ja alumisest erinevalt ja iseseisvalt. Ühtlasi on igal korteril võimalik muuta kiirust, millega nende kodu liigub.

Maja keskmine osa on paigal ja seal asub ka lift, millega külalised tubadesse pääsevad. Iga korruse vahel asuvad tuulegeneraatorid, mistõttu saab maja endale ise elektrit toota. Arhitekt David Fisheri sõnul peaksid kõik tema ametikaaslased looma hooneid, mis suudavad elu ja inimeste muutuvate vajadustega kohanduda.

Praeguseks ei ole veel kindel, kuhu täpselt maja ehitatakse, seega ei ole ka teada, millised vaated võivad elanikke tervitada. Küll aga on pöörlev hoone valmis juba 2020. aastaks. Hotelli on soovijatel võimalik kortereid ka osta, kõige odavama saab 3,8 miljoni ning kõige kallima 38 miljoni euro eest.