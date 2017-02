Rootsi vaatamisväärsused, millest sa kuulnudki ei ole

Christian Olsson kirjutas blogi Rootsi peidetud imedest ning jagas seal kümmet lemmiksihtkohta, mille turistid tavaliselt kahe silma vahele jätavad.

1. Kuradipiibel, Stockholm

Stockholmi kesklinnas asub suur kuradipiibel, mis on 400 aastat vana ning maailma suurim keskaegne käsikiri. Raamatul on 620 lehekülge ja mõõtmetelt on ta üsna suur – 895 millimeetrit korda 490 millimeetrit. Ühtlasi kaalub raamat 75 kilogrammi.

Legendi kohaselt kirjutas kuradipiibli käsitsi tänapäeva Tšehhi aladel vangistatud munk. Väidetavalt aitas vanakurat ise munka selles, et viimane jõuaks käsikirja ühe ööga valmis.

2. Viikingiküla

Värmlandi paksude metsade vahel on küla, mida tuntakse Nysäterina. Seal asub Värmlandsi Vikingacenter. Külas on olemas kõik, alates poodidest ja lõpetades laevadega ning igal aastal toimub seal suur turg, kuhu kogunevad kokku kõik viikingifännid üle terve Skandinaavia.

3. Lillkyrkan ehk Rootsi väikseim kirik, Koberg

Rootsi väiksem kirik on vaid 1,5 ruutmeetri suurune. Selle ehitas kunagine käsitööõpetaja Rodney Sjöberg, kes tahtis pärast pensionile jäämist millegi kallal nokitseda. Tema isa oli pastor ja paik, kus Lillkyrkan täna seisab, oli kunagise suurema kiriku asukohaks.

Rodney alustas kiriku ehitamist 2000. aastal ning kokku kulus tal selleks neli aastat. Kiriku on ka piiskop sisse õnnistanud ja seal saab korraldada nii ristimisi kui ka pulmapidusid.

4. Väike Istanbul, Västmanland

Vähesed inimesed võivad öelda, et nende tagaaias asub miniatuurne linn. Jan-Erik Swennberg on ehitanud endale aga väikese Istanbuli. Swennberg külastas Istanbuli 1979. aastal ning sellest ajast peale on ta paigast lummatud olnud. Kui ta naasis Rootsi, alustas ta vaikselt miniatuurlinna ehitamist ning kui kõigepealt said püsti kuulsad vaatamisväärsused, siis hiljem lisandus ka muu.

5. Lumivalgekese maja

Alphems Arboretumist leiab Rootsi kõige suurema kollektsiooni puid ja ka Lumivalgekese maja. Lugu sai alguse Gustav Tenggrenist, kes puukooli külastas ning sealse pargiomaniku majast inspiratsiooni sai. Hiljem emigreerus Tenggren Ameerika Ühendriikidesse ja sai tööd Walt Disney juures kunstnikuna. Temast saigi Lumivalgekese maja autor ning loomulikult kasutas ta selle joonistamisel puukoolis nähtud majakest.

6. Pressbyrani muuseum, Rootsi kõige salajasem muuseum

Pressbyran on Rootsi toidupoe kett, mistõttu ei tundu selle muuseumi külastamine just eriti põnevana, kuid siiski on muuseum suutnud tekitada nii palju elevust, et sageli on sinna aastatepikkused ootejärjekorrad. Seal räägitakse poeketi ajaloost, saab lugeda vanade ajalehtede pealkirju ja uurida, millised olid kunagised tubakaautomaadid.

7. Lenini spaa, Varberg

Lenini lemmikspaa asus küll Peterburis, kuid kui valitsus 1918. aastal Moskvasse kolis, jäi Lenin ilma ka oma armastatud spaast. Õnneks külastas Gästise hotelli omanik 1983. aastal Peterburi ja sai sealt nii palju inspiratsiooni, et otsustas teha koopia Lenini spaast.

8. Budismikeskus, Lapimaa

Kaljunuki otsas, väikeses Fredrika linnas, asub 8,5 meetri kõrgune Buddha kuju. Tema selja taga on munga kuju ning kaugele ei jää ka kaks elevandi skulptuuri. Kõik sai alguse mungast, kes külastas Lapimaad 2004. aastal, mil ta otsis rahulikku paika, kuhu ehitada templit. Esialgu oli plaanis ehitada suur tempel, kuid kuna ehitamiseks saadi raha vaid annetustest, arenesid asjad veidi aeglasemalt.

9. Termoste muuseum, Delsbo

Rootslased armastavad kohvi ja eriti just vanema põlvkonna jaoks mängivad termosed endiselt olulist rolli, mistõttu on termoste muuseumi külastamine Rootsis igati mõistlik.

10. Tundmatu piraadi saar

Öeldakse, et Gotska Sandön oli viimane Läänemere saar, mille vallutasid piraadid. Tänaseks on see saar tehtud rahvuspargiks ning seda peetakse kõige eraldatumaks paigaks Rootsis. Saarelt leiab täieliku rahu, seal pole ühtegi poodi ega haiglat, mis tähendab ka seda, et kõik matkajad, kes sinna lähevad, peavad olema heas tervislikus vormis.