Naljakas video: Taani palub Euroopal oma turiste päikesepõletuse eest kaitsta

Videos loeb Taani saatejuht Mikeal Bertelsen ette tõsimeelset teadet, mis kutsub üles inimesi taanlasi aitama. Bertelsen istub seejuures päikesepõletusega taanlaste kõrval, kes illustreerivad hästi seda, miks abi üldse on vaja.

Videost selgub, et tugev päike on taanlastele ohtlik ning iga päev sureb üks taanlane nahavähki. Ühtlasi mõistab Bertelsen, et ka teistel riikidel on endilgi rohkelt probleeme, kuid avaldab siiski lootust, et leitakse hetk hädas taanlaste aitamiseks.

«Kümned tuhanded taanlased reisivad külmast pimedat põhjast teie ilusatele randadele ja kohe kui nad näevad esimest päikesekiirt heidavad nad kõrvale kogu ettevaatlikkuse ja praevad end päikese käes tund tunni järel,» räägib Bertelsen.

Lisaks kutsub ta kohalikke üles taanlastele meelde tuletama, et nad peaksid üles panema päikesevarju, kandma mütsi või määrima peale päikesekreemi.

Kampaania algatajaks on Taani Vähiliit ja turvalisusorganisatsioon TrygFonden. Reklaame levitatakse hispaania, kreeka, prantsuse, itaalia ja tai keeltes.