Seitse asja, mida enne Hispaaniasse reisimist teadma peaksid

Hispaania uudiseid kajastav väljaanne The Local pani turistidele kokku nimekirja asjadest, mida nad enne Hispaaniasse reisimist peaksid teadma. Kindlasti on detaile, millega tasuks enne reisi tutvuda veelgi, kuid aimduse sellest, mis reisil ees ootab, saab ka nendest seitsmest.

Hispaanlased ei räägi inglise keelt

Sageli kasutame reisides ikka inglise keelt, sest sellega saab suures osas maailmas hõlpsasti hakkama. Hispaanias ei pruugi aga inglise keel alati hädast välja aidata ja isegi populaarsete turismiatraktsioonide juures võivad kohalikud piirduda vaid hispaania keele rääkimisega. Kuna tegu ei ole ka Inglismaa või mõne muu inglise keelt kõneleva riigina, ei tasuks seda kohalikelt ka eeldada ja tuleks pigem üritada ikka nende keelt purssida.

Vägivaldseid kuritegusid ei ole, taskuvarguseid aga on palju

Selleks, et vältida varguse ohvriks sattumist, peaksid ise olema ettevaatlik. Kui sul on lukuga kott, siis ära hoia seda pooleldi avatuna selja taga. Hoia väärtuslikud asjad enda ligi, raha paiguta eri kohtadesse ning alati jälgi oma asju.

Ära räägi hispaanlastega Katalooniast, poliitikast, Francost või rassismist

Mingeid teemasid on mõtet pigem vältida, eriti, kui su vestluspartner ei ole ammune sõber, keda läbi ja lõhki tunned. Kui asud kohe keerulisi teemasid lahkama, võid saada pahameele osaliseks ning üldjuhul ei jää hispaanlased selle koha pealt ka vastust võlgu.

Hispaania köök on väga regioonipõhine

Enamik inimesi seostab Hispaaniat paellaga, kuid tõelist paellat võib saada Valencias, kui tellid seda kusagil mujal on suur tõenäosus, et sulle serveeritakse tavalist riisirooga. Nii on ka paljude teiste roogadega, mille puhul peaks tähelepanu pöörama just regioonile. Ka cocido't tohiks tellida kindlasti vaid Madridis, sest mujal on suur tõenäosus petta saada.

Hispaanlased söövad teistel aegadel

Hispaanlased söövad hommikust kella 9 ja 11 vahel. Ära ei ütle nad ka teisest hommikusöögist, mis kestab üheteistkümnest kuni poole kaheni. Lõunat alustatakse kella ühest ning see kestab poole viieni. Väikesteks suupisteteks on paras aeg nelja ja poole üheksa vahel. Õhtusöök jõuab hispaanlaste kõhtu alles vahemikus kella kaheksast südaööni. Kindel on see, et õhtust seal enne kella kaheksat süüa ei saa ning sellega pead ka reisides oma söögiaegadega arvestama.

Siesta ei ole tegelikult oluline

Räägitakse, et lõuna ajal hispaanlased alati puhkavad. See ei vasta aga tõele. Siestat peetakse küll, kuid see kestab vaid pool tundi ning pigem saab seda pidada lõunaks, kui tõeliseks siestaks.