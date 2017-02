Tagasihoidlik Prantsuse kohvik sai ekslikult Michelini tähe

Bouche a Oreille kohvik Bourgesi linnakeses Kesk-Prantsusmaal serveerib klientidele tavapärast prantsuse kööki ja sedagi üsna odava hinna eest. Päevapraad maksab iga päev alati kümme eurot, vahendab The Local.

Hiljuti hakkas kohvikut külastama järjest rohkem inimesi, mis esialgu pani omanikku üllatuma. Vaid mõni päev varem avaldati aga tänavune Michelini toidujuht ning ekslikult oli kohvikule antud üks prestiižne täht.

«Mulle hakkab see vaikselt üle jõu käima, tulevad uued kliendid, kes tahavad laudasid kahele, kolmele ja neljale, kuid samal ajal on alles ka meie tavakunded. Probleem on selles, et meil ei ole väga suur kohvik ja meil on vaid kaks kätt,» kirjeldas tekkinud olukorda omanik Vernoique Jacquet.

Selgub, et Michelini täht pidi minema samanimelisele restoranile, mis asus ka üsna sarnase nimega tänaval, kuid täiesti teises linnas. Õige Michelini tähe omanik asub Boutervilliersi linnas Rue de la Chapelle'i tänaval. Ekslikult tähe saanud kohvik on aga Bourgesi linnas Route de la Chapelle'i tänaval.

«Kui me sellest kuulsime, ajas see meid naerma. Michelin helistas meile ja teavitas meid eksitusest,» täpsustas Jacquet.

Nüüdseks on viga parandatud ja täht on antud õigele restoranile, kus tuleb ühe roa eest oluliselt rohkem välja käia, prae võib seal saada näiteks 48 euro eest.

Väikekohviku meeskond aga pead norgu ei lase ja rügab samamoodi edasi, pakkudes alati klientidele parimaid palasid.