Kümme viga, mida pakkides tavaliselt teed

Kohvrit pakkides ilmnevad enamikel reisijatel tüüpvead, mida tasuks vältida, et pakkimine oleks efektiivsem ning kohvri sisu oleks sulle puhkusel ka toeks mitte karistuseks. Insider pani kokku nimekirja kümnest veast, mida pakkimisel teha ei tasuks.

1. Unustad ära lennuturvalisusreeglid

Kui reisid käsipagasiga, pead end kurssi viima ka turvalisusreeglitega. Ei ole midagi tüütumat, kui pead koos turvamehega oma kohvrit lahti pakkima hakkama, selleks, et avastada, et oled kaasa võtnud näiteks küünekäärid. Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata ka erinevate vedelike kaasa vedamisele, sest kokku ei tohi neid olla rohkem kui 100 milliliitrit ning nad kõik peavad mahtuma ka ühte väiksesse plastikkotikesse.

2. Sa ei paki vedelikke korralikult

Lennukis muutub rõhk, mis avaldab mõju ka sinu šampoonidele ja habemeajamisvahtudele. Olenevalt pudelist võib veidi korgi vahelt ikka läbi imbuda ja su riided ära määrida. Seetõttu tuleks alati eraldi kilekottidesse pakkida nii oma pesemisvahendid kui ka riided.

3. Võtad kaasa liiga palju

Hea on olla valmis erinevateks juhtumiteks, kuid see ei tähenda, et matkale peaksid igaks juhuks õhtukleidi kaasa võtma. Selleks, et ülepakkimist vältida, mõtle oma iga päeva riietused läbi. Ära jäta endale erinevateks päevadeks valikuvariante, vaid võta kaasa see, mida plaanid selga panna. Kindlasti ära võta kaasa rohkete mustrite või muidu värvi poolest kapriisseid riideid, mida saad kanda näiteks ainult ühe jakiga. Mõtle ka erinevatele kihtidele juhuks kui peaks jahedaks kiskuma. Nii saad maika peale tõmmata lühikeste varrukatega särgi ja sellele omakorda otsa veel ka pusa ja jaki.

4. Võtad kaasa liiga suure või liiga raske kohvri

Ükskõik kas reisid käsi- või registreeritava pagasiga on oluline teada, millised on sinu lennufirma reeglid. Mõni lennufirma lubab ära registreerida vaid 15 kilo, teine aga 32. Veendu enne, kui lennujaama lähed, et sinu kohver on õiges mahus. Kindlasti ei tohi kohver olla üle 32 kilo, sest siis ei võeta seda pardale isegi siis, kui oled valmis ülekilode eest maksma. Lihtsalt pagasitöötajad ei tohi sellest raskemaid esemeid tõsta.

5. Sa ei kontrolli sihtkoha ilma

Kindlasti enne minekut kontrolli üle, mis ilm sind sihtkohas ootab. Nii saad apsakaid kõige kergemini vältima. Kui ikka sajab vihma ja on tuuline, ei ole mõtet igaks juhuks seda kaunist siidikleiti kaasa võtta. Panusta ikka sellele, mis aitab vastava ilmaga hakkama saada.

6. Sa ei oska efektiivselt pakkida

Sa viskad asjad lihtsalt kohvrisse ilma korralikult süvenemata, kuidas oleks neid kõige parem asetada, et kohvrisse mahuks kõige rohkem asju. Kindel on see, et korralikult voldituna mahub rohkem asju kohvrisse, kui lihtsalt neid sinna visates. Paljud soovitavad ka oma riideid rullida, sest nii peaks mahutavus veelgi suurem olema.