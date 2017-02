Galerii: Jaapanis toimus iga-aastane paljaste meeste festival

Inimesed üle terve Jaapani reisivad igas veebruaris Okayama linna, et koorida end paljaks ja osaleda Hadaka Matsuril. Noortel meestel on keha katmiseks ainult peapaelasid ning niudevöid ja nad rüselevad, et püüda kinni viirukipuntrad, mis hoiavad eemal kurjasid vaime, vahendab Lonely Planet.

Saidaji Kannon-ini templi katuselt viskab preester alla viirukipulki, mida peetakse õnnistatuteks ja pühadeks. Kõik, kes suudavad ühe neist kinni püüda ja visata selle üles puidust kasti, neid saadab aasta jagu õnne.

Nende pulkade püüdmine ei ole aga üldse rahumeelne, vaid poolpaljad mehed tõuklevad ja kaklevad nende kätte saamise nimel ning kõik see tseremoonia kestab rohkem kui tund aega. Isegi kui nad suudavad nelja sentimeetrise diameetriga pulgad kinni püüda, ei ole veel võitlus lõppenud, sest kõrvalseisja võib need ikka veel käest ära krabada.

Enne, kui mehed võivad templisse siseneda peavad nad astuma jääkulmadesse basseinidesse, et oma hing puhastada. Seejuures tuleb meeles pidada, et temperatuurid võivad veebruaris Okayamas langeda miinuskraadidesse.

Festivali peetakse juba 500 aastat ning see sai alguse sellest, kui kummardajad said preestritelt paberist talismane.