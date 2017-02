Lennufirma sattus pärast koera surma pahameele tulva alla

Kathleen Considine oli seitsmeaastase kuldse retriiveri Jacobi omanik. Jacob oli igati rõõmsameelne ja mänguhimuline, nagu üks terve täies elujõus koer olema peab. Seejärel tuli aga Jacobil läbi teha lennusõit, mis tema elule laastavalt mõjus, vahendab Travel and Leisure.

Kui Considine taas koeraga kohtus, mõistis ta hetkega, et midagi on valesti. Jacob oli lennanud Detroidist Portlandi ning teinud vahemaandumise Chicagos. Kuigi vahemaandumine pidi kestma vaid ühe tunni, venis see 20-tunniseks õudusunenäoks.

Detroidi lennujaama töötajad arvasid ekslikult, et Jacobi puur mahub ka teise lennuki peale. Chicago O'Hare'i lennujaamas selgus aga, et koer enam pardale ei mahu. Peremehele anti teada, et Jacob pannakse ööseks koertehotelli, kuniks leidub lennuk, mis ta sihtkohta saab toimetada.

Pärale jõudes läks koeral aega, et isegi püsti tõusta ning oma puurist välja tulla, kirjeldas Considine õnnetut neljajalgset. «Ma arvasin, et tal on olnud pikk reis selja taga ja ta on lihtsalt väsinud,» täpsustas Considine, kuid õhtu edenedes selgus, et probleem on tõsisem.

Lõpuks muutus koera käitumine niivõrd loiuks, et peremehed kiirustasid arsti juurde. Veterinaari juurde jõudes koer veel hingas, kuid arstid tegid talle sellegipoolest suust suhu hingamist. Vaid kaheksa minuti möödudes koer siiski suri.

Jacob oli päev enne lendu käinud tervisekontrollis, kus arst kinnitas, et tegu on igati terve koeraga ning ta võib lennata. Koera surma põhjuseks oli aga mao paisumine ning ebanormaalsesse asendisse keerdumine. Loomadel võib seda põhjustada kas ülesöömine või stress.

Haigus võib tekkida igal ajahetkel ning eriti just suurema rinnakorviga koertel, seega ei ole võimalik kindlalt väita, et Jacobil põhjustas haigushoo just lennusõit. «Asi on tegelikult viisis, kuidas lennufirma selle situatsiooniga toime tuli ja selles, et koer pidi palju kauem lennukites olema, kui esialgu planeeritud. Selles oli probleem,» kinnitas Considine.

United Airlinesi esindaja Charlie Hobarti sõnul on nende PetSafe programm lennunduse liidrirollis ning ta kinnitas, et sellised juhtumid on äärmiselt haruldased. «Me käsitleme aastas umbes 200 000 looma ja meie meeskonnas on koolitatud professionaalid, kes tegelevad vaid loomade turvalisuse ja mugavusega».

Hobart lisas, et Jacob ei näidanud mingeid stressiilminguid, kuniks ta oli nende hoole all.

Naine on aga vihane, sest United Airlinesi esindajad suhtusid temasse äärmiselt üleolevalt seni, kuni ta postitas oma loo Facebooki. Pärast seda muutus Considine sõnul ka lennufirma suhtumine ja tema ees vabandati.

Sotsiaalvõrgustikus on ärritatud ka teised loomaomanikud, kes on lubanud, et ei pane oma lemmikut kunagi lennukisse. Ka loomaorganisatsioonid soovitavad enne lennutranspordi kasuks otsustamist kaaluda kõiki teisi variante.