Kümme kõige veidramat ja populaarsemat asja, mida hotellist on näpatud

Tavaliselt ei peeta asjade, mida ei saa taaskasutada, kaasa võtmist varguseks, kuid rätikute ja teiste suuremate esemete puhul tuleks olla ettevaatlikum.

Telegraph pani kokku nimekirja kõige populaarsematest ning ka kõige veidramatest esemetest, mida kliendid on varastanud.

Kümme kõige populaarsemat eset, mida hotellist varastatakse

1. Rätikud/voodilinad

2. Patareid/lambipirnid

3. Söök ja jook

4. Kahvlid ja noad

5. Pildiraamid

6. Kunstiteosed

7. Kardinad

8. Kiirkeedukann

9. Raamatud

10. Piibel

Kümme kõige veidramat asja, mida hotellist on varastatud

1. Metsseatopis

2. Sekslelud

3. Kardinad ja peeglid

4. Lühter

5. Marmorkamin

6. Toa number

7. Büstid

8. Keskaegne mõõk ja 1,2 meetri kõrgune puidust karu

9. 300 000 dollarit maksev Andy Warholi kunstiteos

10. Tiibklaver

Hotellid on asunud end varguste vastu kaitsma ning nii on üks hotellikett lisanud linadele, rätikutele ja hommikumantlitele spetsiaalse kiibi, mille abil saab pidevalt jälgida esemete asukohta. Kui peaksid mõne neist asjadest kohvrisse pakkima ja sellega alarmi käivitama, võid saada avaliku häbistamise osaliseks. Lisaks on hotellid hakanud suurendama šampoonide-palsamite pudelite suurust, et neid saaks uuesti täita ning inimesed neid enam kaasa ei võtaks.