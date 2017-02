Kuidas eri rahvuseid ühe lausega närvi ajada?

Redditi keskkonnas kutsuti üles inimesi kirja panema lauseid, mida öeldes suudaks mingi rahvuse endast välja ajada. Selgub, et igal rahvusel on oma valupunkt, mida puudutades on tüli garanteeritud, vahendab Daily Mail.

1. Iirimaa – Iirlasi ärritab, kui nende riiki kutsutakse Lõuna-Iirimaaks

2. Šotimaa – «Kus Inglismaal see täpselt asub?»

3. Inglismaa – «Las Malvinas son Argentinas.» ehk «Falklandi saared on Argentina omad.»

4. Prantsusmaa – «Ameerika veinid on paremad.»

5. Hispaania – «Sa oled siis latiino?»

6. Portugal – «Te räägite brasiilia keelt eks?»

7. Holland – «Sinterklaas on rassistlik.»

8. Saksamaa – «See video ei ole teie regioonis vaadatav.»

9. Šveits – «Belgia šokolaad on parim.»

10. Tšehhi – «Kas te olete idaeurooplased?»

11. Ungari – «Kas teil on kõht tühi?» (viide inglise keelest, hungry ehk näljane ning Hungary ehk Ungari)

12. Sloveenia – Sloveene ärritab, kui neid kutsutakse «Alpiserblasteks».

13. Horvaatia – Horvaate ärritab, kui neid kutsutakse «katoliiklikeks serblasteks».

14. Bosnia ja Hertsegoviina – Neid ei tohiks nimetada «muslimist serblasteks».

15. Serbia – «Tesla on horvaat.»

16. Makedoonia – «Lõunaserblased.»

17. Kreeka – «Makedoonia Makedoonlastele!»

18. Bulgaaria –«Kas kasutate endiselt vene tähestikku?»

19. Rumeenia – «Imeilus riik, ma armastan Budapesti.»

20. Türgi – «Kas sa saad selle araabiakeelse lause ära tõlkida?»

21. Poola – «Poola surmalaagrid.»

22. Baltikum – «Baltikum? Te olete venelased eks?»

23. Rootsi – «Maailma vägistamispealinn.»

24. Norra – «Kas te olete Rootsi lääneosa?»