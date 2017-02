Alpid kaotavad lähiajal 70 protsenti lumest

Viimastel aastatel on Alpides olnud tõeline lumepuudus ning sademete hulk on olnud oluliselt väiksem kui varem. Uuringu kohaselt jätkub trend jõudsalt ka tulevatel aastatel, vahendab Travel and Leisure.

Kõige parimal juhul, kui kõiki Pariisi kliimaleppe otsuseid järgitakse, kaotavad Alpid 2100. aastaks siiski 30 protsenti lumekattest. Kui aga kliima soojenemisele pidurit panna ei suudeta, võib see ulatuda ka 70 protsendini.

«Lumekate Alpides kahaneb kindlasti, kuid meie suudame mõjutada, kui palju see kahaneb,» kinnitas üks teadlastest Christoph Marty.

Uurijad kasutasid ennustuste tegemisel meteoroloogilisi andmeid 3-D modelleerimissüsteemis. Viimased aastad on näidanud, kuidas ennustused täide lähevad. Temperatuur tõuseb ning mägede kohal langeb alla vähem sademeid. Lisaks on suurem tõenäosus, et sademed tulevad alla vihma, mitte lumena.

2016. aasta talv oli Alpides kõigi aegade kuivem ning arvet on selle üle peetud juba rohkem kui 150 aastat. Lumekaotus mõjutaks eriti tugevalt väikeseid külasid Prantsusmaal, Itaalias ja Šveitsis, mis elatavad end peamiselt turismist.

Muutus toimuks peamiselt madalamal kui 1200 meetrit ehk kõrgusel, kus asub enamik suusakuurorte. Saja aasta pärast ei ole nendes piirkondades tõenäoliselt enam pidevat lumekatet.