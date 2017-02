Raevutsevad ahvid ja telki pressiv hobune – parimad puhkusepildid

MailOnline Travel on kokku kogunud valiku pilte reisiseikadest, alustades Aafrika safarist ja lõpetades Ameerika metsadega, mis internetisügavustes on juba hulga tähelepanu kogunud. Kogu sisaldab pilte nii elevantidest, keda seljas istuvad turistid ei takista suguühtesse astumast või surfarit, kes ei märka, et trikki tehes jääb talle teele üks salapärane post.

Galerii hulgas on pilte ka mütsi varastavast kotkast, inimese asju lahti pakkivatest ahvidest ja hobusest, kes arvab, et telgist võiks saada tema uus kodu.

Vaata lõbusaid pilte siit.