Kümme kogemust, mille kõik Itaalias saama peaksid

Itaaliast leiab nii klassikalist kui modernset, kirevat ja lärmakat ning ka rahulikku ja malbet. Travel and Leisure pani kokku nimekirja asjadest, mida iga reisisell Itaalias kindlasti kogema peaks.

1. Vaata etendust Taormina Kreeka amfiteatris

Sitsiilia oli eelmisel aastal üks soovitatumatest reisisihtkohtadest. Kõigepealt tasuks veidi saarel ringi vaadata ja külastada mõnd omapärast veinimõisa. Seejärel võib sammud seada Taormina linnakesse, kus on puhanud nii Greta Garbo, Pablo Picasso kui ka D.H. Lawrence. Ajalooline linn uhkustab kolmandast sajandist pärit Kreeka amfiteatriga, mida veel tänase päevani kasutatakse klassika- ja rokkkontsertide toimumispaigana.

2. Proovi Amalfi rannikul tiramisut valmistada

Sorrento võimas tsitadell on kindlasti terve ranniku üks tähtsamaid ja võimsamaid vaatamisväärsuseid. Selleks, et end tõelise itaallasena tunda, tuleks peatuda ka väikeses kohvikus, kus on ka oma kokakool. Seal saab kätt proovida nii imemaitsvate ravioolide kui ka tiramisu valmistamisel.

3. Suusata Dolomiitides

Milano lennujaamast on sinna äärmiselt lihtne pääseda, mistõttu saab ühte reisi pigistada nii kultuuri kui ka spordi. Sihtkohaks Dolomiitides võiks valida Campitello di Fassa külakese, millest idüllilisemat annab otsida.

4. Eksi Trasteveres ära

Kuigi Trastevere ei ole enam salajane sihtkoht, siis tasub see ikkagi külastamist. Kurvilised munakivitänavad, väikesed armsad baarikesed ning endiselt rahvast lõbustavad žonglöörid ja nukunäitlejad on vaid mõned märksõnad selle armsa paiga kohta.

5. Maga Matera koopahotellis

Paik asub Itaalia saapa kannaosas ning sinna sõitmiseks kulub Napolist umbes kolm tundi. Materas ei ole küll niivõrd suurt kultuurilist rikkust nagu Roomas või Firenzes, kuid selle primitiivsed koopad on omaette vaatamisväärsuseks. Arheoloogid peavad neid koopaid oluliseks, sest arvatavasti elasid just seal Itaalia esimesed asukad.

6. Ligune Toscana kuumavee allikates

Need samad mineraalid, mis muudavad Toscana mulla ideaalseks veiniviinamarja kasvatuseks annavad elul ka piirkonna teisele tõmbenumbrile, kuumavee allikatele. Väävlirikkad väikesed basseinid või tiigikesed katavad terve maakonna ja külastajatel on võimalus seal tervist ammutamas käia.

7. Jaluta Boboli aedades

Imeilusast aiast leiab küllusliku disaini, lopsakad küpressiavenüüd, monumentidega täidetud koopa, Neptuni purskkaevu ja armsa kanali. Luba endale vähemalt pool päeva rahulikult ringi vaatamiseks, kuid kui oled loodusnautleja kulub pargis ka terve päev.

8. Käi Milano Vittorio Emanuele II galeriis

Siit leiab moemaailma paremiku: Prada, Gucci, Versace, Louis Vuitton. Keskus, kus kõik need poes asuvad, on aga omaette vaatamisväärsus, sest see on kordades luksuslikum, kui need keskused, millega tavapärased turistid on harjunud.

9. Peatu Villa d'Estes

Kui armastad luksust, siis on see paik just sulle. Vaid tunniajase sõidu kaugusel Milano lennujaamast asub maailma üks uhkemaid peatuspaikasid. Villa asub Como järve kaldal ning seal on isegi oma spaakompleks. Kes aga basseinis aega veeta ei soovi, võib minna mängima suurele golfirajale.

10. Tähista Veneetsia karnevali

Just praegu on Veneetsias käimas suursugune karneval, mille sarnast on mujalt maailmast raske leida. Tuhanded maskides ja keepides inimesed hõivavad kahe nädalase perioodi vältel Veneetsia tänavad.