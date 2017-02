Kaheksa nippi oma partneriga reisimiseks

Collette ja Scott Stohler on koos olnud seitse aastat ning selle aja jooksul rännanud koos läbi viiekümne riigi. Insideri vahendusel jagavad nad nõuandeid teistele paaridele, kuidas üheskoos üle elada nii lendude hilinemised ja toidumürgitused ning kuidas alati teises parimat näha.

Olge üksteisega kannatlik

Lennuväsimus võib muuta tusaseks isegi väga leplikud inimesed. Arvesta sellega, et kumbki teist ei ole parimas tujus enne, kui olete ajavahega harjunud ja käitu ka vastavalt. Varuge selleks ajaks kannatust, sest probleeme tuleb ette alati, sellest pääsu ei ole.

Pidage meeles, et mängite samas meeskonnas

Partneri peal enda välja elamine on ilmselt halvim asi, mida teha saad, sest see muudab kehva olukorra veelgi kehvemaks. Paarina peate mõistma, et olete koos ja töötate mõlemad sama eesmärgi nimel. Kui vihastate oma kaaslase peale mõne asja pärast, mida tegelikult ei olnud võimalik mõjutada, siis muudate reisi mõlema jaoks ebameeldivaks ning nii kaob ka ühise rändamise mõte.

Las üks inimene vastutab teie passide eest

Kui passid ja kõik muud olulised dokumendid on ühe inimese käes, ei pea te muretsema, et teine kogemata oma asjad ära kaotab, või kusagile ära paigutab. Nii ei pea te ka dokumente mööda linna taga ajama ja see hoiab kindlasti stressi kokku.

Jagage raha ära

Kuigi passid peaksid koos olema, siis on mõistlikum raha ära jagada. Kui ühe inimese rahakotiga peaks midagi juhtuma, võite kindlad olla, et te ei jää hätta, sest teisel on ka veel piisav varu.

Olge realistlikud

Koos reisimine on imeline, kuid ärge arvake, et see reis saab olema ideaalne. Paljud arvavad, et paarina reisimine tähendab romantilisi õhtusööke ning pikki jalutuskäike rannal, kuid sama sageli võib see tähendada ka toidumürgitust või lendude ära jäämist.

Ole ustav sõber

Mõnikord on vaja lihtsalt head sõpra, et raskustest üle olla. Tunneta, kui teisel on halb päev ning ole talle toeks. Nii peaks toimima see ka kodumaa pinnal, kuid eriti oluline on see just reisides.

Tee mingi väike heategu

Näita oma partnerile, et hoolid. Too talle hommikul kohvi, kui ta veel magab, või too talle palaval päeval jäätist. Nii saad muuta teise inimese päeva oluliselt paremaks.

Lõbutse

Kui võtad reisimist huumoriga, siis on kogu su puhkus mõnusam. Ükskõik, mis ka ei juhtuks, sa tahad oma reisi nautida ning seega tuleks ka oma reisikaaslast hoolega valida.