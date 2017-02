Lennujaamades hakatakse kasutama näotuvastussüsteemi

Spetsiaalne uks tunneb ära inimeste näod ning seega ei pea reisijad enam näitama pardale minekul oma passi ega ka pardakaarti. Praegu käivad lennujaamas katsetused, kui kiire, täpne, usaldusväärne ja kliendisõbralik see süsteem on, vahendab Lonely Planet.

Pilootprojekt kestab vähemalt kolm kuud ning sel perioodil peavad kõik lennule registreerijad end lisaks uue näotuvastussüsteemi läbimisele ka tavapäraselt identifitseerima. Projekti katsejäneseks on Hollandi lennufirma KLM, kelle töötajad on pidevalt ka värava juures ning aitavad inimestel uuendusega toime tulla.

Praegu peavad reisijad skannima oma pardakaardi, passi ja seejärel näo ning kuigi see võib tunduda mõne kliendi jaoks nende turvalisuse rikkumisena, on lennufirma kinnitanud, et kõik andmed kustutakse.

Schipholi lennujaam soovib järgmisel aastal pälvida juhtiva digitaalse lennujaama tiitli ning tõsta sellega ka töö efektiivsust. Amsterdami lennujaam tõi koostöös KLMiga reisijateni ka uuendusliku röntgenmasina, mis reisijad omamoodi läbi valgustab. Lisaks on Schipholi lennujaamas liikvel ka robotid, kes aitavad reisijatel õiged väravad üles leida. Veel katsetatakse lennujaamas tehnoloogiat, mis võimaldaks nii vedelikud kui ka arvutid turvakontrolli ajaks käsipagasisse jätta.