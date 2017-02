Linn, mis keelustas sõbrapäeva

Pakistani kohtu poole pöördus vihane kodanik, kes leidis, et sõbrapäeva tähistamine käib islamistliku usuõpetuse põhitõdede vastu ning selle peaks seetõttu ka keelustama. Kohus otsustaski kaebaja kasuks ning seega ei tohtinud riigi pealinnas Islamabadis müüa ühtegi sõbrapäevaga seotud toodet, näidata reklaame ega pidada avalikke üritusi, vahendab bbc.com.

Kaebaja hinnangul propageerib päeva tähistamine kõlblusetust, alastust ja sündsusetust ning seda kõike armastuse levitamise nime all. Sõbrapäeva tähistamine on Pakistanis uus traditsioon, kuid viimaste aastate jooksul on selle populaarsus oluliselt kasvanud.

Aasta ees teatas ka Pakistani president Mamnoon Hussain, et sõbrapäeva tähistamisest tuleks hoiduda, sest tegu on lääneliku traditsiooniga ja see ei ole osa pakistani kultuurist. Varasemalt on piiranguid seadnud ka Kohati linn, kus ei tohtinud müüa sõbrapäevakaarte või teisi tooteid, ning Peshawar, kes keelustas avalikud pidustused.

Siiski on mõlema linna ametnikud väitnud, et keelustamine ei mõjunud, sest seda otsust peeti ebapopulaarseks ning see jäeti lihtsalt tähelepanuta.

Kohalikud tunnevad aga muret, et tegu on kaubandusliku pühaga, mistõttu peavad nad kulutama raskelt teenitud raha. Internetipoed ja restoranid pakuvad erihindasid, kuid lillede, eriti punaste rooside hind, kasvab sel päeval hüppeliselt.