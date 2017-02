Islandi politsei on hädas taevasse vahtivate turistidega

Viimase nädala jooksul on Islandi politsei pidanud kahel juhul auto kinni kahtlusega, et autojuht on purjus. Mõlemal juhul vaatas autost vastu aga täiesti kaine välismaalasest autojuht, kes oli lihtsalt lummatud virmaliste ilust, vahendab Iceland Magazine.

Mõlemad juhtumid leidsid aset lennujaama läheduses. Üks autojuht ütles politseile, et virmalised ilmusid ootamatult ning ta lihtsalt ei suutnud nende vahtimist lõpetada. Politsei soovitas siiski virmaliste vaatamise ajaks teepervele seisma jääda.

See ei ole ka esimene kord, kui turistid on islandlastele pahameelt tekitanud. Turistid on põhjustanud hulga kokkupõrkeid, sest on järsult autoga keset teed seisatanud, et pildistada lambaid, hobuseid või midagi muud põnevat.

Lisaks on turistide vool Islandile viimasel ajal järjest kasvanud ning saart külastavate välismaalaste arv ületab juba kordades kohalike elanike arvu ning islandlaste arvates seab see ohtu nende puhta looduse. Ühtlasi on turistid alati maiad proovima vaalaliha, mida ekslikult peetakse Islandi rahvustoiduks, kuid mida kohalikud tegelikult enam ei tarbi. See on omakorda seadnud ohtu vaalade populatsiooni.