15 asja, mida sa Suurbritannia vaatamisväärsustest ei teadnud

Big Ben, London

Ilmselt on üldiselt juba teada, et Big Ben ei ole torni nimi vaid kella enda nimi. Mida aga väga ei teata on, et kella mehhanism on tegelikult veidi katki. 1859. aastal tekkis kella pragu ja sellepärast pidi kella veerandi võrra edasi keerama ning üks kellakongidest asendati kergema haamriga, mistõttu tekibki löökide ajal omapärane heli.

Parlamendi alamkoda, London

Alates 17. sajandist on parlamendi ümbruses suitsetamine keelatud. Selleks, et nikotiinisõltlased endiselt oma vajaduse rahuldatud saaksid asetati sissepääsu juurde mokatubaka karp, mida täidetakse veel tänase päevanigi.

Shardi kõrghoone, London

Kõrghoone kõikide 11 000 klaaspaneeli puhastamiseks läheb vaja kuue liikmelist meeskonda. Iga külje puhastamiseks kulub nädal, mistõttu seda tehakse järjepidevalt.

Põhja ingel, Gateshead

Ilmselt ei tea isegi enamik inimesi sellise monumendi olemasolust. 20 meetri kõrgune skulptuur on püstitatud tööstusrevolutsiooniaegsete töötajate auks ning selleks kasutati 3153 laeva ehituses kasutatavat terasest plaati.

Old Trafford, Manchester

Jalgpall ei ole ainuke spordiala, mida Manchesteri staadionil mängitakse. Seal on mängitud ka üht shinty nime all tuntud Šoti rahvussporti ning Esimese maailmasõja ajal mängisid sõdurid väljakul hoopis pesapalli.

Eden Project, Cornwall

Inglismaa põldude vahel on peidus kuplid, mis hoiavad enda all suurt botaanikaaeda. Eden Poject ehitati kunagise savikaevanduse peale, mille savid on täpselt sellist roosakat-punast värvi nagu on Financial Times. Kuuldavasti saigi ajaleht sealt oma värvi.

Nelsoni monument, London

Nelsoni monument püstitati tähistamaks võitu Napoleoni üle 1805. aastal. Nelsoni kuju oli aga transportimiseks liialt raske ja seetõttu lõigati see kolmeks.