Miks on itta lennates lennuväsimus hullem?

Hiljuti avaldatud uuringust selgub, miks itta lendamine on raskem kui läände. Teadlased avastasid, et kui meid ei mõjutaks äratuskellad, päikesepaiste või ajatsoonid, siis meie ajurakud, mis vastutavad meie ööpäevase rütmi eest, teevad täisringi peale alles veidi rohkem kui 24 tunniga, vahendab Insider.

Kuigi 24-tunnise päeva ning meie loomuliku 24,5-tunnise tsükli vahe on väike, võib selle mõju avalduda just siis, kui vahetame kiiresti ajatsoone. Seetõttu ongi läände lendamine kergem, sest siis lisame oma päevale tunde ning meie kehal on ajavahega rohkem aega kohaneda.

Seega kui lendame itta, lõikame oma päevast veelgi tunde maha ja sunnime oma keha loomulikku tsüklit veelgi lühemaks muutuma. Kui läände lennates läheb ajavahega harjumiseks täpselt sama palju päevi, kui on tunde kahe riigi ajatsoonide vahel, siis itta lennates kulub selleks 1,5 päeva iga tunni kohta.

Kuigi nüüd jõudsid teadlased sammukese lähemale keha mõistmisele ei ole lennuväsimuse ravimiseks endiselt mingit imevahendit. Ekspertide hinnangul aitab vaid piisav vedeliku tarbimine, päevasel ajal lendamine ning loodusliku valguse käes olemine (ehk ei tohiks ette tõmmata kardinaid).