Tourest 2017 kuulutati avatuks!

Eesti Turismifirmade Liidu president Külli Karing ütles, et turismimess on justkui turismirahva laulupidu ja tal on hea meel, et siia on leidnud ka tee 25 riigi saadikud.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo tõi välja, et Eesti turism on tugevam kui kunagi varem ja Eestis on rohkem külalisi kui kunagi varem. Samas suureneb ka Eesti-sisene turism, sest kolmandik majutusasutustes ööbinutest on kohalikud.

Palo ütles, et eile võeti valitsuses vastu otsus, et linnahall tehakse korda, sinna tuleb renoveeritud kontserdisaal, aga ka koht messide pidamiseks, mille suurust lähiriikides pole. Palo sõnul aitab seegi külalisi juurde tuua.

Veel tõi minister välja, et märtsist hakkab Tallinna ja Londoni vahet käima British Airwaysi lennuk, mis tihendab riikidevahelist rändamist veelgi.