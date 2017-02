Buckinghami palee otsib suveks töötajaid

Buckinghami palee on hiljuti uuendanud oma tööpakkumiste lehekülge, kus otsitakse suveks kolme õnnelikku. Töö algab juunis ning lõppeb oktoobris, kuid kandideerida saab vaid järgmise paari nädala jooksul, vahendab Travel and Leisure.

Töökäsi vajatakse kõiksugu aladel seega valik on lai. Kui vaid suveks Inglismaale paleesse kolida ei soovi, siis tasub lehel silm ikka peal hoida, sest sageli pakutakse seal ka tööd pikemaks perioodiks. Nii otsitakse hetkel korrashoiu assistenti, kes vastutab palee puhtuse eest. Ühtlasi on lisatud, et töötaja saab elada imekaunis ajaloolises hoones.

Suveks otsitakse hetkel piletimüügi ja info assistenti, külastajate teenindusassistenti ning müügiassistenti. Töökuulutustega saab tutvuda siin.