Vaata, milliseks tegid kunstnikud Stockholmi metroojaamad

Selle interaktiivse tuuri abil ei peagi sa enam Stockholmi minema, vaid saad juba praegu veenduda kui imetlusväärsed need jaamad on. Metroojaamad annavad aimu ka riigi ajaloost, keskendudes näiteks 70ndatele, kui oli probleeme liigse metsaraiumisega või maainimeste linna kolimisega. Ühes jaamas käsitletakse aga vendluse teemat ja sinna on maalitud sõna «vendlus» 18 erikeeles.

Interaktiivset tuuri saad kaasa teha siin.