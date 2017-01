Kümne riigi põnevad seadused

Ühtlasi ei tohi avalikus kohas kakelda. Kui peaks aga kähmluseks minema, siis võib taaskord päev lõppeda vanglas. Singapurlased armastavad korda, mistõttu on nad ära keelanud ka avalikes kohtades suitsetamise ning ka prügi maha viskamise. Viimase eest kirjutatakse välja trahv, vastavalt sellele, mida rikkuja maha viskas.

Kindlasti tuleks tähelepanu pöörata ka sellele, et sinna lennates ei ole taskusse ununenud mõni nätsupakk, sest isegi kui oled selle tahtmatult piirile toimetanud, võib ees oodata kuuekohaline trahvisumma.

Alžeeria

Kuigi Alžeeria on eestlaste jaoks üsna avastamata sihtkoht, siis üldiselt on see riik Aafrikas külastatavuselt neljas.

Nagu võibki arvata, on ka Alžeeriasse relvade viimine keelatud. Lisaks ei tohi kaasa võtta ka soomust, käeraudasid, binokleid või kõrgkvaliteediga GPS seadmeid. Kindlasti ei tohi reisi ajal pilte teha sõjaväe- ja valitsushoonetest.

Kuigi Alžeeria on islamimaa, siis on sealsed reeglid teiste uskude suhtes veidi pehmemad. Tänavatel küll teisi uskusid praktiseerida ei tohi, kuid selleks on loodud spetsiaalsed kohad. Siiski ei tohi islamiusulastega rääkida teistesse uskudesse pöördumisest, seega sõnavõttudega tuleb olla ettevaatlik.

Autosid rentides tuleks hoiduda ka samal ajal alkoholi tarbimisest, sest karistuseks võib kohalik politsei rikkuja kohe ka vangi saata. Samuti peaks alati kaasas olema ka pass, sest kunagi ei tea, millal politsei võib seda näha soovida.

Mehhiko

Mehhiko kuulub veel Põhja-Ameerika ridadesse ning on üsna populaarne turistide hulgas.

Turistidel ei lubata üldiselt kaasa võtta mitte ühtegi sorti relvi. Nii peab maha jätma kõik tulirelvad, noad, pistodad või mõned muud vahendid, mis võivad teistele liiga teha.

Kindlasti ei tohi kaasas olla ka mingisuguseid narkootikume, isegi kui tegu on meditsiinilise marihuaanaga ja selle jaoks on olemas ka retsept. Seda peetakse raskeks kuriteoks ning rahvusvaheliseks narkokaubanduseks.

Tänavatel tuleks hoiduda kõva häälega ropendamisest ning kaasas ei tohiks kanda ka alasti inimeste piltidega ajakirju, isegi kui need on tehtud kunstilisel eesmärgil.

Araabia Ühendemiraadid

2015. aastal külastas Araabia Ühendemiraate 14,8 miljonit inimest ning seega oli see riik Lähis-Idas teisel kohal.

Turiste on varasemalt Araabia Ühendemiraatides arreteeritud sündsusetute käemärkide näitamise, vulgaarse keelekasutuse, avaliku armuavaldamise ning politsei solvamise eest. Ühendemiraatide tänaval ei tohi oma kallimale isegi musi anda, olenemata sellest, kas olete abielus või mitte. Seega ilmselt ka arusaadavalt on seal keelatud samasooliste vahelised suhted ning selle eest võib inimesed vangi mõista või nad hukata.

Lisaks ei tohi tarbida alkoholi ning avalikus kohas purjus liikumine võib tuua tõsised tagajärjed. Kui mitte islamiusulistele välismaalastele määratakse pikad vanglakaristused ja suured trahvid siis islamiusulistele, kohalikele või turistidele, määratakse ka piitsalöögid. Narkokuritegude eest ootab ees vanglakaristus, kuid kui jääda vahele smugeldamisega, ootab ees hukkamine.

Tõsiseks kuriteoks peetakse ka pettuseid, seega kui jätta millegi eest maksmata ja üritada põgeneda, siis on Ühendemiraatide ametivõimudel õigus kurjategija kinni pidada, konfiskeerida tema pass ja hoida teda nii kaua, kuni võlad on tagasi makstud.

Uganda

Uganda Aafrika keskosas on kuulus oma gorillade poolest ning seetõttu jõuab igal aastal sinna ka üle miljoni turisti.

Kui aga gorilladele külla minna, ei tohiks kaasa võtta kaitsevärvis riideid, sest nende kandmise eest viiakse kohe vanglasse. Samuti ei tolereerita Ugandas mingisugust avalikku sündsusetust. Seega ei tohi seal ringi käia näiteks miniseelikutes või kaasas kanda pornograafilise sisuga ajakirjasid, ühtlasi ei tohi neid ka reklaamida.

Kuigi Ugandas ilmselt keegi autot rentima ei hakka, siis ka seal ollakse alkoholijoobes sõitmise suhtes väga karmid ning purjus autojuht viiakse kohe vanglasse. Lisaks on ametivõimudel õigus igal hetkel inimesi kinni pidada ning nõuda nende passi, seega peaks pidevalt mõni isikuttõendav dokument kaasas olema.