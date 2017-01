Reisijate agressiivne käitumine on tekitanud soovi meeskonnad relvastada

Viimaste andmete kohaselt leidis lennukites vahemikus 2007-2015 aset peaaegu 50 000 olukorda, kus pardameeskond pidi tegelema agressiivsete reisijatega. Siiski vaid 11 protsendi juhtumite puhul oli tegemist füüsilise vägivallaga, vahendab news.com.au.

Korean Air avaldas hiljuti, et nende meeskonnaliikmed hakkavad kaasas kandma tasereid ning neid vajadusel ka reisijate peal kasutama. Ka soov taserite kasutuse järele tekkis pärast pardal aset leidnud juhtumit, kus üks mees hakkas meeskonnaliikmeid ründama ja neid juustest kiskuma.

Kuna sageli on meeskonnaliikmeteks vaid naised, jääb neil ka puudu jõust, et agressiivseid reisijaid ohjata. Nii ka Korean Airi lennu puhul, kus kannatada sai üks stjuardess ja kaks reisijat. Ühtlasi oli näha, et pardameeskonnal puudus piisav koolitus antud olukorraga toimetulekuks.

Samas on pardameeskonna relvastamise idee saanud vastakat tagasisidet, sest kui ühest küljest see tagab reisijate turvalisust võivad taserid selle ka ohtu seada, kui masin peaks sattuma valedesse kätesse.

Stjuardesside hinnangul on aga numbrites palju suurem jõud kui mõnes mittesurmavas relvas. Ükski taser ei anna nii head tulemust, kui seda teevad nii meeskonnaliikmed kui ka teised reisijad koostööd tehes.

Läbiviidud uuringust selgus ka, et pea 25 protsendi ebameeldivate olukordade tekete eest oli vastutav alkohol või narkootilised ained.