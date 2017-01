Kolm reisinõuannet, millest ei tasuks kinni pidada

Ometi ei pruugi kõik need soovitused paika pidada või vähemalt tuleks väga tähelepanelikult üle vaadata, millised soovitused peavad paika just sinu soovide ja planeeritud reisi kohta, vahendab news.com.au.

Kõige enam soovitatakse erinevates portaalides vabalt raha laristada ja end täielikult ära hellitada, sest oled ometi puhkusel ning siis ju ometi võib. Tegelikult ei ole see soovitus üldse parimate killast. See, et oled juba puhkusele läinud, on omaette hellitamine.

Loomulikult ei pea end täielikult piirama. Rannas lebades võid endale ikka paar jäätist lubada või õhtusöögijuurde saad osta mõne hea klaasi veini. Pigem peaksid läbi mõtlema impulsiivsed ostud. Kui rendid autot, ei pea see olema kõige kallim Mustang, mis nimekirjast saadaval on. See millise autoga sa sõidad, ei mõjuta tegelikult suuresti reisikogemust.

Lisaks soovitatakse võimalikult palju korraga näha. Kui oled juba mõnda riiki või piirkonda reisile suundunud, siis tasuks kõik sealne korraga ära näha. Ka see soovitus ei ole tegelikult kasulik, sest nii rapsid oma puhkuse maha, ilma tegelikult midagi nautimata.

Planeeri oma reis põhjalikult ette. Veendu, et tead, mida sihtriigis näha on ning mis just sulle huvi pakub ning reisil olles ürita selle plaani juurde jääda. Muidugi, kui avastad, et armusid just ühte Hispaania mägikülla, siis võid sinna paariks päevaks kauemaks jääda, aga ära ürita oma Hispaania reisi sisse mässida veel ka Andorrat, veidi Lõuna-Prantsusmaad ja Monacot lihtsalt sellepärast, et need asuvad üsna lähedal.

Pea kõik portaalid soovitavad aga võõrastest eemale hoida, kuid kui tahad tundma õppida kohalikku kultuuri, siis tuleks käituda täpselt vastupidi. Kindlasti tuleb silmad lahti hoida ja ehk mitte kaasa minna iga nurgataguse kaupmehega, kuid näiteks rannabaaris paar sõna mõne kohalikuga vahetada on ilmselt täiesti turvaline.

Selleks, et sihtriiki täielikult kogeda, tuleks kohalikega suhelda ning uurida nende arusaamasid maailma asjadest ja kohalikust elust. Nemad oskavad anda kõige parema ülevaate sellest, kuidas inimesed end seal elades tunnevad ning nii tead ka sina reisi lõpuks oma sihtkohast palju rohkem.