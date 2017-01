Lennukites kaovad ära personaalsed ekraanid

Üha enam reisijaid võtavad pardale kaasa enda tehnoloogia, mistõttu ei näe lennufirma enam põhjust igale reisijale isiklikku ekraani pakkumist. Kuna kaasa võetakse isiklikud tahvelarvutid ja telefonid teavad reisijad paremini, kuidas neid kasutada ning lisaks on need ka tehnoloogiliselt väga arenenud, vahendab Travel and Leisure.

Selle asemel, et panustada rahaliselt ekraanide täiustamisele, panustatakse hoopis interneti kiiruse arendamisele. Nii saavad reisijad vaadata filme ja sarju enda süle- või tahvelarvutitest. Internetiteenus on reisijatele ka tasuta.

Kiire internet soovitakse uutesse lennukitesse sisse seada 2018. aastaks ning kogu ülejäänud lennupark saab kiirema internetiga uhkustada alates 2019. aastast. Isiklikud ekraanid jäävad endiselt alles kõikidesse Boeing 777, 787 ja Airbus A330, A350, A321 lennukitesse.